Силы обороны за сутки поразили 16 районов скопления оккупантов и закрепляются на новых рубежах на двух направлениях – Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На купянском направлении ВСУ держат оборону.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении, несмотря на плотный огонь артиллерии противника, украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районе Григорьевки.

На авдеевском направлении были отражены атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районах Красногоровки и Марьинки.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинские военные уничтожили 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, пять артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы.