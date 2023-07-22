Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 16 ракетных и более 20 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также противник нанес более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате террористических атак страны – агрессора РФ есть погибшие и раненные мирные жители, разрушены и повреждены пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – предостерегли в Генштабе.