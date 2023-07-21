Оккупанты выпустили семь ракет по объекту инфраструктуры под Одессой, есть повреждения – ОВА

По информации ВС ВСУ, оккупанты использовали для атаки в том числе ракеты "Оникс" Скриншот: Минобороны России / Telegram

"Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем. Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", – сообщил он.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что оккупанты применили семь крылатых ракет разного типа.

Перед этим спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что речь уже о третьей атаке с применением ракет "Оникс" за неделю (еще две были 19-го и 20 июля). Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".

По его предварительной информации, оккупанты с 10.00 до 12.15 применили в ходе атаки как минимум четыре таких ракеты по объекту "где-то южнее областного центра".

Игнат напомнил, что украинская ПВО может сбивать ракеты "Калибр", которыми оккупанты сегодня ночью атаковали Одесскую область. Однако средств обнаружения и уничтожения ракет противника недостаточно, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны над всей территорией Украины, констатировал спикер.