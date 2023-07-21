Оккупанты выпустили семь ракет по объекту инфраструктуры под Одессой, есть повреждения – ОВА

"Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем. Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", – сообщил он.
В оперативном командовании "Юг" уточнили, что оккупанты применили семь крылатых ракет разного типа.
Перед этим спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что речь уже о третьей атаке с применением ракет "Оникс" за неделю (еще две были 19-го и 20 июля). Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".
По его предварительной информации, оккупанты с 10.00 до 12.15 применили в ходе атаки как минимум четыре таких ракеты по объекту "где-то южнее областного центра".
Игнат напомнил, что украинская ПВО может сбивать ракеты "Калибр", которыми оккупанты сегодня ночью атаковали Одесскую область. Однако средств обнаружения и уничтожения ракет противника недостаточно, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны над всей территорией Украины, констатировал спикер.
С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский вечером 20 июля.
В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе.В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух районах города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека.
Белгород-Днестровский район граничит с Одесским и находится недалеко от областного центра. Весной прошлого года РФ регулярно обстреливала там мост через Днестровский лиман. Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко объяснял, что так оккупанты пытаются отрезать Дунайские порты (Измаил, Рени, Килия) от украинской экономики.