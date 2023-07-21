РФ снова атаковала Одесскую область, тревога – на большей части территории Украины

Во время тревоги в направлении Одесской области дважды были зафиксированы пуски свехзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" – в 10:57 и в 11:18, сообщали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Около 11.30 в Николаевской, Херсонской и Одесской областях тревогу сняли, на севере и востоке Украины, а также в оккупированном Крыму угроза еще есть. В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности в Винницкой и Житомирской областях.