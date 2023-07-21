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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ снова атаковала Одесскую область, тревога – на большей части территории Украины

Тревога была объявлена на большей части территории Украины
Тревога была объявлена на большей части территории Украины
Фото: depositphotos.com

21 июля днем на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Во время тревоги в направлении Одесской области дважды были зафиксированы пуски свехзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" – в 10:57 и в 11:18, сообщали в командовании Воздушных сил ВСУ. 

Около 11.30 в Николаевской, Херсонской и Одесской областях тревогу сняли, на севере и востоке Украины, а также в оккупированном Крыму угроза еще есть. В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности в Винницкой и Житомирской областях. 

Контекст:

С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский вечером 20 июля.

В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе.В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.

В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух района города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.

Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, обстрелы, ракеты, Воздушные силы Украины, воздушная тревога
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