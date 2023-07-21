Оккупанты на лимано-купянском направлении обстреляли позиции ВСУ рекордные 908 раз – Череватый

"[Россияне] рекордно 908 раз обстреляли наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершили 11 авианалетов. На данный момент произошло 29 боестолкновений, в ходе которых 76 оккупантов уничтожены, 158 получили ранения", – сказал Череватый.

Также, по информации спикера, были уничтожены два танка, самоходная установка "Мста", два миномета, гаубица, два беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами.