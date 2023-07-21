Оккупанты на лимано-купянском направлении обстреляли позиции ВСУ рекордные 908 раз – Череватый

"[Россияне] рекордно 908 раз обстреляли наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершили 11 авианалетов. На данный момент произошло 29 боестолкновений, в ходе которых 76 оккупантов уничтожены, 158 получили ранения", – сказал Череватый.
Также, по информации спикера, были уничтожены два танка, самоходная установка "Мста", два миномета, гаубица, два беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 21 июля 2023 года, составили: около 240 690 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.