Украинская авиация нанесла 16 ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага", – сказано в сообщении.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли 12 авиационных ударов по территории Украины за сутки и совершили 29 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Также оккупационные войска РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 90 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

21 июля, напомнили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", шесть крылатых ракет "Оникс", одну крылатую ракету Х-59 и одну зенитную управляемую ракету, выпущенную из ЗРК С-300.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.