Украинская авиация нанесла 16 ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага", – сказано в сообщении.
В свою очередь, российские оккупанты нанесли 12 авиационных ударов по территории Украины за сутки и совершили 29 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Также оккупационные войска РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 90 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
21 июля, напомнили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", шесть крылатых ракет "Оникс", одну крылатую ракету Х-59 и одну зенитную управляемую ракету, выпущенную из ЗРК С-300.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 21 июля 2023 года, составили: около 240 690 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.