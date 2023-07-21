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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты днем обстреляли Донецкую область, погибли двое детей, еще одна женщина ранена – ОВА

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Оккупанты обстреляли населенный пункт из артиллерии
Оккупанты обстреляли населенный пункт из артиллерии
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов села Дружба Торецкой общины в Донецкой области погибло двое детей. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко 21 июля.

Около 15.00 оккупанты обстреляли Дружбу из артиллерии.

"Один из снарядов попал во двор, где находились дети, – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина, она доставлена в больницу", – говорится в сообщении.

Кириленко призвал вывозить детей из прифронтовой зоны.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко
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