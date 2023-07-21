Оккупанты днем обстреляли Донецкую область, погибли двое детей, еще одна женщина ранена – ОВА

Около 15.00 оккупанты обстреляли Дружбу из артиллерии.
"Один из снарядов попал во двор, где находились дети, – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина, она доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
Кириленко призвал вывозить детей из прифронтовой зоны.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.