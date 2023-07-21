Россияне из "Градов" обстреляли Константиновку Донецкой области, погибла супружеская пара – ОВА

В результате атаки противника в Константиновке повреждены школа и 20 жилых домов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате атаки противника погибла супружеская пара. Повреждены школа и 20 жилых домов.

На волновахском направлении под вражеским огнем в минувшие сутки был Угледар и Богоявленка, там обошлось без жертв.

На донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Ночью враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

"На горловском направлении, кроме Константиновской общины, повреждены три дома в Торецкой общине: в Пивничном, Зализном и Дружбе. В Соледарской общине три дома повреждены в Приволье. В Часовоярской общине повреждены два дома", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.

Всего за сутки российские захватчики убили двух мирных жителей в Донецкой области, ранения получили два человека.