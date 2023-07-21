Россияне из "Градов" обстреляли Константиновку Донецкой области, погибла супружеская пара – ОВА

В результате атаки противника погибла супружеская пара. Повреждены школа и 20 жилых домов.
На волновахском направлении под вражеским огнем в минувшие сутки был Угледар и Богоявленка, там обошлось без жертв.
На донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Ночью враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.
"На горловском направлении, кроме Константиновской общины, повреждены три дома в Торецкой общине: в Пивничном, Зализном и Дружбе. В Соледарской общине три дома повреждены в Приволье. В Часовоярской общине повреждены два дома", – отметил Кириленко.
На лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.
Всего за сутки российские захватчики убили двух мирных жителей в Донецкой области, ранения получили два человека.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.