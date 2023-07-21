Оккупанты обстреляли Дом культуры в Черниговской области, погибла женщина – ОВА

"В результате ракетного удара по Черниговской области в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного Дома культуры", – написал он и опубликовал фото разрушенного здания.
Позже Чаус сообщил, что под завалами нашли тело работницы Дома культуры.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.