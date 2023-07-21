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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались перебрасывать диверсантов через северные границы, но попытки были неудачными – Наев

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Наев уверен, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха
Наев уверен, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха
Фото: Сергій Наєв / Facebook

Оккупанты пытаются перебрасывать диверсионные группы через северные границы Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Telegram 21 июля.

"Российская Федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на черниговском и сумском направлениях. В пограничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными. Мы принимаем все необходимые меры по усилению наших оборонных возможностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установлению дополнительных камер наблюдения", – заявил он.

Наев выразил уверенность, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха.

"Если же уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск, чтобы исключить возможность для врага ворваться в Украину", – добавил командующий.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.  

В июне Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, диверсанты, Черниговская область, война России против Украины, Сергей Наев
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