Оккупанты пытались перебрасывать диверсантов через северные границы, но попытки были неудачными – Наев

Наев уверен, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха Фото: Сергій Наєв / Facebook

"Российская Федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на черниговском и сумском направлениях. В пограничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными. Мы принимаем все необходимые меры по усилению наших оборонных возможностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установлению дополнительных камер наблюдения", – заявил он.

Наев выразил уверенность, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг не будет иметь успеха.

"Если же уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск, чтобы исключить возможность для врага ворваться в Украину", – добавил командующий.