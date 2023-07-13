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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"По ту сторону друзей нет". Наев рассказал, как северная граница Украины превращается в непроходимую для врага

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По словам Наева, вдоль границы оборудовано около 5 тыс. м траншей
По словам Наева, вдоль границы оборудовано около 5 тыс. м траншей
Фото: НОВИНИ КОС ЗСУ / Telegram

Границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, его цитирует 13 июля Telegram командования.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – сказал он.

Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что на границе роют противотанковые рвы и минируют местность, чтобы упредить проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой.

"За последнюю декаду месяца нами установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тыс. м траншей и 6,5 тыс. м противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники", – объяснил Наев.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (в том числе с территории Беларуси) 24 февраля 2022 года, оккупировав территории на севере страны.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области с российской территории и наносят авиаудары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: граница, ВСУ, Сергей Наев
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