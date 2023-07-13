"По ту сторону друзей нет". Наев рассказал, как северная граница Украины превращается в непроходимую для врага

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – сказал он.

Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что на границе роют противотанковые рвы и минируют местность, чтобы упредить проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой.

"За последнюю декаду месяца нами установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тыс. м траншей и 6,5 тыс. м противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники", – объяснил Наев.