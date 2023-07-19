ВСУ укрепляют госграницу из-за переброски вагнеровцев в Беларусь – Наев

В Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", – сообщил он.

По словам Наева, в Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тыс. всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага", – отметил командующий.