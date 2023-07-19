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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ укрепляют госграницу из-за переброски вагнеровцев в Беларусь – Наев

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В Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва
В Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские военные усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Telegram.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", – сообщил он.

По словам Наева, в Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тыс. всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага", – отметил командующий.

Контекст:

После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня в Кремле заявили, что Пригожин отправится в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд было согласие "Вагнера" защищать Беларусь "в случае необходимости"

26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составит 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, военные, Госпогранслужба, наемники, ВСУ, ЧВК Вагнер, Сергей Наев
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