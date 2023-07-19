В Беларусь прибыли уже минимум 2000 наемников ЧВК "Вагнер" – "Беларускі Гаюн"

С 11 июля в Беларусь прибыло уже как минимум пять колонн "Вагнера" Фото: EPA

По данным миссии, с 11 июля в Беларусь прибыло уже как минимум пять колонн "Вагнера" – это не менее 382–400 машин, а количество наемников в Беларуси, по оценкам аналитиков, уже составляет 2000–2500 человек.

"Только за сегодняшний день нами было зафиксировано прибытие двух колонн, в которых прибыло 170–185 машин", – отметил "Беларускі Гаюн".

Днем ранее журналист Кристофер Коэтл опубликовал спутниковые снимки предполагаемого лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Прибывают грузовые автомобили, возможно, автобусы, пикапы и другие транспортные средства. В то же время автоколонны с десятками машин, некоторые с флагами "Вагнера", перемещаются по России и, вероятно, Беларуси", – написал он.

Uptick in activity at suspected Wagner camp in Belarus. Cargo trucks, possible buses, pick up trucks & other vehicles arrived. At the same time, convoys with dozens of vehicles, some flying Wagner flags, on the move in Russia & likely Belarus. * @maxarhttps://t.co/IeGiOV1wCF pic.twitter.com/DRfhKWDdTd — Christoph Koettl (@ckoettl) July 16, 2023

Другие фото базы со спутника публиковал также канал CNN. Канал смог подтвердить, что прибывшие на базу в Осиповичах автомобили принадлежали силам "Вагнера", потому что несколько автомобилей на спутниковых снимках Airbus совпадают с теми, что видны на видео, размещенном в социальных сетях, на котором показана колонна с флагами "Вагнера", остановившаяся вдоль шоссе в России.

CNN также геолоцировал в социальных сетях еще одно видео, на котором колонна "Вагнера" движется по трассе М5 в Беларуси.

Конвой, попавший на видео, включал в себя несколько тракторных прицепов, грузовиков, больших платформ с бульдозерными самосвалами, а также пассажирские фургоны и десятки других грузовиков и автомобилей гражданского назначения. Всего CNN выявил на базе 115 новых транспортных средств, которых не было на прошлых спутниковых снимках.

Кроме того, еще два конвоя "Вагнера" двигались днем 17 июля по территории России в направлении белорусской базы. В одной колонне – не менее 109 автомобилей, в другой – не менее 96 машин. В обеих были десятки легковых и грузовых автомобилей гражданского типа, а также фургоны, автобусы, большие тракторные прицепы, автомобили для перевозки жидкостей и прицепы, а также большие грузовики военного образца.

О повышенной активности на военной базе писало и издание The New York Times. По данным медиа, более дюжины транспортных средств, в том числе большие гражданские грузовики, фургоны и легковые автомобили, прибыли 15–16 июля на бывшую военную базу в Осиповичах.