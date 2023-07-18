Вагнеровцы в Беларуси не изменят ситуацию в регионе, они прибыли без оружия – министр обороны Литвы

Анушаускас считает, что опасной для Литвы ситуация была перед вторжением РФ в Украину, когда в Беларуси скопилась многотысячная группировка россиян Фото: EPA

Анушаускас отметил, что сейчас небольшие группы наемников без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, но, по его мнению, это не должно вызывать серьезного беспокойства Литвы. Напротив, обратил внимание Анушаускас, российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку часть солдат РФ, которые были там для учений, вернулись в Россию.

Министр считает, что "риск был высок" полтора года назад, когда в Беларуси было около 40 тыс. российских военных с боеприпасами, тяжелым вооружением, авиацией. Нынешнюю группировку, по его оценке, нельзя "сравнивать с теми мощностями".

На вопрос, сколько наемников "Вагнера" может находиться в соседней стране в данный момент, он ответил, что это "небольшое количество", но не уточнил цифры. Анушаускас подчеркнул, что перед отъездом в Беларусь вагнеровцы "были разоружены", все боеприпасы и тяжелое вооружение "остались в России".

Министр обороны Литвы считает, что "Вагнер" в Беларуси, скорее всего, попытается создать свою логистическую базу для операций в Африке.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя ситуацию, заявил, что у его страны достаточно средств для обеспечения безопасности. Он отметил, что госсовет по обороне принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы.

Советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис сказал журналистам 17 июля, что появление наемников "Вагнера" в Беларуси – фактор риска, который влияет на безопасность и который нельзя игнорировать, но не следует также и "слишком остро реагировать", сообщило BNS.