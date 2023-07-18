Вагнеровцы в Беларуси не изменят ситуацию в регионе, они прибыли без оружия – министр обороны Литвы

Анушаускас отметил, что сейчас небольшие группы наемников без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, но, по его мнению, это не должно вызывать серьезного беспокойства Литвы. Напротив, обратил внимание Анушаускас, российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку часть солдат РФ, которые были там для учений, вернулись в Россию.
Министр считает, что "риск был высок" полтора года назад, когда в Беларуси было около 40 тыс. российских военных с боеприпасами, тяжелым вооружением, авиацией. Нынешнюю группировку, по его оценке, нельзя "сравнивать с теми мощностями".
На вопрос, сколько наемников "Вагнера" может находиться в соседней стране в данный момент, он ответил, что это "небольшое количество", но не уточнил цифры. Анушаускас подчеркнул, что перед отъездом в Беларусь вагнеровцы "были разоружены", все боеприпасы и тяжелое вооружение "остались в России".
Министр обороны Литвы считает, что "Вагнер" в Беларуси, скорее всего, попытается создать свою логистическую базу для операций в Африке.
Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя ситуацию, заявил, что у его страны достаточно средств для обеспечения безопасности. Он отметил, что госсовет по обороне принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы.
Советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис сказал журналистам 17 июля, что появление наемников "Вагнера" в Беларуси – фактор риска, который влияет на безопасность и который нельзя игнорировать, но не следует также и "слишком остро реагировать", сообщило BNS.
После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня в Кремле заявили, что Пригожин отправится в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд было согласие "Вагнера" защищать Беларусь "в случае необходимости".
26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.
В Госпогранслужбе Украины заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.