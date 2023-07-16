В Беларуси находится несколько сотен вагнеровцев. Они не представляют угрозы для Украины – ГПСУ

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях [вагнеровцев]", – сказал он.
Демченко подчеркнул, что Украина продолжает отслеживать, где именно вагнеровцев разместят, как они будут использоваться.
"То количество не представляет какой-то угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами", – считает спикер ГПСУ.
Он уточнил, что вагнеровцы сейчас находятся минимум в 100 км от Украины.
После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.