В Беларуси находится несколько сотен вагнеровцев. Они не представляют угрозы для Украины – ГПСУ

По данным ГПСУ, вагнеровцы в Беларуси сейчас находятся минимум в 100 км от Украины Фото: EPA

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях [вагнеровцев]", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что Украина продолжает отслеживать, где именно вагнеровцев разместят, как они будут использоваться.

"То количество не представляет какой-то угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами", – считает спикер ГПСУ.



Он уточнил, что вагнеровцы сейчас находятся минимум в 100 км от Украины.

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Видео: Ми - Україна / YouTube