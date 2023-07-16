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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси находится несколько сотен вагнеровцев. Они не представляют угрозы для Украины – ГПСУ

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По данным ГПСУ, вагнеровцы в Беларуси сейчас находятся минимум в 100 км от Украины
По данным ГПСУ, вагнеровцы в Беларуси сейчас находятся минимум в 100 км от Украины
Фото: EPA

Боевики признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнера", которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины. Об этом 16 июля в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, видео опубликовал канал "Ми – Україна".

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях [вагнеровцев]", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что Украина продолжает отслеживать, где именно вагнеровцев разместят, как они будут использоваться.

"То количество не представляет какой-то угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами", – считает спикер ГПСУ.

Он уточнил, что вагнеровцы сейчас находятся минимум в 100 км от Украины.

ВИДЕО
Видео: Ми - Україна / YouTube
Контекст:

После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, граница, боевики, ГПСУ, наемники, ЧВК Вагнер, войска, Андрей Демченко, границы, лагеря, ЧВК
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