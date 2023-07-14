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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон: Мы не видим, чтобы "Вагнер" принимал существенное участие в боевых действиях в Украине

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В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией
В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией
Фото: depositphotos.com

Сейчас боевики российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, не принимают существенного участия в боевых действиях в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге 13 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине. Я говорил ранее, что на данный момент большинство тех сил, которые мы оцениваем, все еще находятся в оккупированных Россией районах Украины, но на самом деле больше не вносят значительный боевой потенциал", – сказал он.

Райдер заявил, что США продолжат следить за ситуацией.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Пентагон, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Пэт Райдер
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