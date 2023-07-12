Нарышкин заявил, что в конце июня обсудил с директором ЦРУ, "что же делать с Украиной". Американские СМИ сообщали, что главной темой их разговора был мятеж "Вагнера"

По словам Нарышкина, "предлогом" для разговора стал мятеж вагнеровцев в РФ 23–24 июня, но "основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины".
"Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", – рассказал Нарышкин.
При этом, как указал глава СВР РФ, тема визита Бернса в Киев "никоим образом не затрагивалась".
О звонке Бернса Нарышкину проинформировала 30 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, глава ЦРУ в разговоре заявил, что США не имеют отношения к мятежу ЧВК "Вагнер".
О тайном визите Бернса в Киев в начале июня сообщала The Washington Post. Как указала газета, директор ЦРУ провел встречу с руководством военной разведки Украины и президентом страны Владимиром Зеленским.
Глава Украинского государства подтвердил встречу с Бернсом в Киеве в интервью CNN, опубликованном 3 июля. Зеленский сообщил, что рассказал Бернсу "обо всех важных вещах, связанных с полем боя [в войне против РФ], которые нам нужны".