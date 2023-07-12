Нарышкин заявил, что в конце июня обсудил с директором ЦРУ, "что же делать с Украиной". Американские СМИ сообщали, что главной темой их разговора был мятеж "Вагнера"

По словам Нарышкина, "предлогом" для разговора стал мятеж вагнеровцев в РФ 23–24 июня, но "основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины".

"Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", – рассказал Нарышкин.

При этом, как указал глава СВР РФ, тема визита Бернса в Киев "никоим образом не затрагивалась".