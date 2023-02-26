Директор ЦРУ назвал "удручающей" последнюю встречу с начальником разведки РФ

По словам Бернса, его российский коллега вел себя "самоуверенно и высокомерно" Фото: EPA

"Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство самоуверенности и высокомерия", – сказал он.

Бернс считает, что эта позиция отражает мнение самого президента РФ Владимира Путина.

"Его сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на него, что он сможет истощить украинцев, что он может измотать наших европейских союзников. Что политическая усталость в конце концов наступит", – предположил он.