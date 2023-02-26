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Директор ЦРУ назвал "удручающей" последнюю встречу с начальником разведки РФ

По словам Бернса, его российский коллега вел себя "самоуверенно и высокомерно"
По словам Бернса, его российский коллега вел себя "самоуверенно и высокомерно"
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что его встреча с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года оказалась "довольно удручающей". Об этом он сказал в интервью CBC News 25 февраля.

"Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство самоуверенности и высокомерия", – сказал он.

Бернс считает, что эта позиция отражает мнение самого президента РФ Владимира Путина.

"Его сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на него, что он сможет истощить украинцев, что он может измотать наших европейских союзников. Что политическая усталость в конце концов наступит", – предположил он.

Контекст:

Встреча Бернса и Нарышкина прошла в ноябре 2022 года в Турции. В Белом доме подтвердили факт встречи, но подробности официально не разглашались.

По информации The New York Times и Reuters, президент США Джо Байден отправил Бернса на эту встречу, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия.

Позднее The New York Times писало, что целью встречи было возобновление прямой личной связи между Вашингтоном и Москвой, "однако ее тон не был настроен на примирение". По словам источников издания среди присутствовавших высокопоставленных чиновников, Нарышкин сказал, что Россия "никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя".

15 ноября Бернс был с визитом в Киеве, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также Бернс, по данным СМИ, встретился с представителями украинских разведывательных служб и обсудил с ними встречу с Нарышкиным.

Теги: Россия, США, Сергей Нарышкин, ЦРУ, разведка, Уильям Бернс
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