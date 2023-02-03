СМИ сообщили, что глава ЦРУ предложил Москве "20% территории Украины в обмен на мир". Белый дом отрицает

По информации газеты, Киеву глава ЦРУ предложил "мир в обмен на землю", а Москве – "землю в обмен на мир". Речь шла о 20% площади Украины, говорится в материале. Источники издания сообщили, что обе стороны отказались. Украина отказалась, потому что не хочет, чтобы "ее территория была разделена", а Россия – потому что верит, что "в любом случае выиграет войну в долгосрочной перспективе", написала газета.

Как рассказали источники Neue Zurcher Zeitung, именно после "провала дипломатической миссии" Бернса в Киеве и Москве Байден решил одобрить поставку Украине танков Abrams.

Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США опровергли эту информацию. Сотрудник ЦРУ сообщил изданию Newsweek, что материал швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung о таких разговорах Бернса с Киевом и Москвой "совершенно ложный". А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэветт назвал эту информацию "неточной".