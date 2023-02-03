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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили, что глава ЦРУ предложил Москве "20% территории Украины в обмен на мир". Белый дом отрицает

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По информации СМИ, Бернс тайно посещал Киев в январе
По информации СМИ, Бернс тайно посещал Киев в январе
Фото: EPA

В середине января президент США Джо Байден якобы поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу "оценить, готовы ли Киев и Москва к переговорам". Об этом говорится в материале швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, опубликованном 1 февраля.

По информации газеты, Киеву глава ЦРУ предложил "мир в обмен на землю", а Москве – "землю в обмен на мир". Речь шла о 20% площади Украины, говорится в материале. Источники издания сообщили, что обе стороны отказались. Украина отказалась, потому что не хочет, чтобы "ее территория была разделена", а Россия – потому что верит, что "в любом случае выиграет войну в долгосрочной перспективе", написала газета.

Как рассказали источники Neue Zurcher Zeitung, именно после "провала дипломатической миссии" Бернса в Киеве и Москве Байден решил одобрить поставку Украине танков Abrams.

Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США опровергли эту информацию. Сотрудник ЦРУ сообщил изданию Newsweek, что материал швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung о таких разговорах Бернса с Киевом и Москвой "совершенно ложный". А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэветт назвал эту информацию "неточной".

Контекст:

19 января The Washington Post сообщала, что Бернс тайно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По имеющейся информации СМИ, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы. По данным источников, Зеленский и руководство украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада после того, как большинство в Палате представителей Конгресса США получила Республиканская партия.

Также Бернс посещал Киев в ноябре 2022 года. Тогда визит подтвердил ЗеленскийПо словам Зеленского, с Бернсом он обсудил "все важные для Украины вопросы".

Ранее в ноябре в Анкаре (Турция) Бернс встретился "с коллегой из России". По информации The New York Times, они говорили не об Украине, а осуждали вопросы ядерного урегулирования.  

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, Москва, ЦРУ, переговоры, Белый дом, Уильям Бернс, Abrams
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