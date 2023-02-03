СМИ сообщили, что глава ЦРУ предложил Москве "20% территории Украины в обмен на мир". Белый дом отрицает

По информации газеты, Киеву глава ЦРУ предложил "мир в обмен на землю", а Москве – "землю в обмен на мир". Речь шла о 20% площади Украины, говорится в материале. Источники издания сообщили, что обе стороны отказались. Украина отказалась, потому что не хочет, чтобы "ее территория была разделена", а Россия – потому что верит, что "в любом случае выиграет войну в долгосрочной перспективе", написала газета.
Как рассказали источники Neue Zurcher Zeitung, именно после "провала дипломатической миссии" Бернса в Киеве и Москве Байден решил одобрить поставку Украине танков Abrams.
Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США опровергли эту информацию. Сотрудник ЦРУ сообщил изданию Newsweek, что материал швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung о таких разговорах Бернса с Киевом и Москвой "совершенно ложный". А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэветт назвал эту информацию "неточной".
19 января The Washington Post сообщала, что Бернс тайно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По имеющейся информации СМИ, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы. По данным источников, Зеленский и руководство украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада после того, как большинство в Палате представителей Конгресса США получила Республиканская партия.
Также Бернс посещал Киев в ноябре 2022 года. Тогда визит подтвердил Зеленский. По словам Зеленского, с Бернсом он обсудил "все важные для Украины вопросы".
Ранее в ноябре в Анкаре (Турция) Бернс встретился "с коллегой из России". По информации The New York Times, они говорили не об Украине, а осуждали вопросы ядерного урегулирования.