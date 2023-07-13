После мятежа Пригожина время играет на руку Украине – Макрон

"Время сейчас играет на руку Украине, потому что Россия показала первые признаки раскола", – подчеркнул президент Франции.
Макрон, говоря о долгосрочной поддержке Украины, добавил: "Россия в военном и политическом плане более хрупка, чем кто-либо думал, а наша поддержка Украины более долговечна, чем кто-либо думал".
Он призвал поддерживать Украину до тех пор, пока помощь будет необходима для отражения российской агрессии.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.