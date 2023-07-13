После мятежа Пригожина время играет на руку Украине – Макрон

Макрон: Россия в военном и политическом плане более хрупка, чем кто-либо думал, а наша поддержка Украины более долговечна, чем кто-либо думал Фото: ЕРА

"Время сейчас играет на руку Украине, потому что Россия показала первые признаки раскола", – подчеркнул президент Франции.

Макрон, говоря о долгосрочной поддержке Украины, добавил: "Россия в военном и политическом плане более хрупка, чем кто-либо думал, а наша поддержка Украины более долговечна, чем кто-либо думал".

Он призвал поддерживать Украину до тех пор, пока помощь будет необходима для отражения российской агрессии.