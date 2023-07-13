Пригожин объяснял свое участие в мятеже тем, что "психанул" – СМИ

"Проект" пишет, что у Пригожина "два принципа управления – страх и деньги" Фото: Кепка Пригожина / Telegram

"В окружении Пригожина склонны списывать мятеж на импульсивный характер шефа. На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – говорится в материале.

"Проект" составил "криминальный и психологический портрет "путинского повара", как называют главаря ЧВК "Вагнер" после того, как он сотрудничал с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в предоставлении ресторанных услуг.

Журналисты сообщили, что поговорили "с десятком" знакомых Пригожина, и утверждают, что он "может позволить себе в России буквально все".

"У шефа два принципа управления – страх и деньги", – процитировал "Проект" бывшего высокопоставленного сотрудника структур Пригожина.