Пригожин объяснял свое участие в мятеже тем, что "психанул" – СМИ

"В окружении Пригожина склонны списывать мятеж на импульсивный характер шефа. На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – говорится в материале.
"Проект" составил "криминальный и психологический портрет "путинского повара", как называют главаря ЧВК "Вагнер" после того, как он сотрудничал с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в предоставлении ресторанных услуг.
Журналисты сообщили, что поговорили "с десятком" знакомых Пригожина, и утверждают, что он "может позволить себе в России буквально все".
"У шефа два принципа управления – страх и деньги", – процитировал "Проект" бывшего высокопоставленного сотрудника структур Пригожина.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины. Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
В феврале 2023-го Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.