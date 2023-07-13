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Пригожин объяснял свое участие в мятеже тем, что "психанул" – СМИ

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"Проект" пишет, что у Пригожина "два принципа управления страх и деньги"
"Проект" пишет, что у Пригожина "два принципа управления – страх и деньги"
Фото: Кепка Пригожина / Telegram

Мятеж в стране-агрессоре России главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог устроить из-за своего "импульсивного характера". Об этом со ссылкой на окружение Пригожина сообщил "Проект".

"В окружении Пригожина склонны списывать мятеж на импульсивный характер шефа. На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – говорится в материале.

"Проект" составил "криминальный и психологический портрет "путинского повара", как называют главаря ЧВК "Вагнер" после того, как он сотрудничал с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в предоставлении ресторанных услуг.

Журналисты сообщили, что поговорили "с десятком" знакомых Пригожина, и утверждают, что он "может позволить себе в России буквально все".

"У шефа два принципа управления – страх и деньги", – процитировал "Проект" бывшего высокопоставленного сотрудника структур Пригожина.

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении УкраиныКроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина. 

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В феврале 2023-го Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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