Бывший советский разведчик Жирнов: В ресторан Пригожина в Питере ходил весь питерский уркаган и все продажное чиновничество

"У него было 25 этапов. [...] Он 10 лет провел практически в тюряге, в советской тюряге. То есть он на самом деле настоящий урка, молодой, который попал туда аж в 19 лет. То есть ему сначала дали условный срок, он не понял ничего, продолжил, и в 19 лет сел. Его приговорили к 13 годам", – сказал Жирнов.

Бывший разведчик отметил, что Пригожину повезло – когда он вышел из тюрьмы, был "бардак в стране".

"Пригожин выходит, возвращается в Питер, а в Питере – бандитский Петербург. [...] И Пригожин выживает в этих условиях. И не просто выживает, а начинает продавать хот-доги, потом супермаркеты и потом рестораны – один, ресторан два и в конце концов знакомится с [будущим президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным, который тогда в Ленинграде был большим человеком из мэрии, и начинает приглашать всех чиновников к себе в рестораны. То есть к нему в ресторан ходили весь уркаган питерский и все чиновничество продажное питерское", – объяснил Жирнов.

По его словам, Путин, уже будучи президентом, приглашал в ресторан Пригожина политиков мирового уровня, в том числе экс-президента Франции Жака Ширака и экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Жирнов назвал Пригожина "крутым мужиком", который "выжил в тюряге, выжил в бандитском Петербурге, сделался миллионером и дальше познакомился с Путиным".

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