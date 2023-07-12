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Бывший советский разведчик Жирнов: В ресторан Пригожина в Питере ходил весь питерский уркаган и все продажное чиновничество

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Жирнов рассказал, что поначалу Пригожин торговал хот-догами
Жирнов рассказал, что поначалу Пригожин торговал хот-догами
Скриншот: Кепка Пригожина / Telegram

Евгений Пригожин, главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер", провел 10 лет в советской тюрьме. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

"У него было 25 этапов. [...] Он 10 лет провел практически в тюряге, в советской тюряге. То есть он на самом деле настоящий урка, молодой, который попал туда аж в 19 лет. То есть ему сначала дали условный срок, он не понял ничего, продолжил, и в 19 лет сел. Его приговорили к 13 годам", – сказал Жирнов.

Бывший разведчик отметил, что Пригожину повезло – когда он вышел из тюрьмы, был "бардак в стране".

"Пригожин выходит, возвращается в Питер, а в Питере – бандитский Петербург. [...] И Пригожин выживает в этих условиях. И не просто выживает, а начинает продавать хот-доги, потом супермаркеты и потом рестораны – один, ресторан два и в конце концов знакомится с [будущим президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным, который тогда в Ленинграде был большим человеком из мэрии, и начинает приглашать всех чиновников к себе в рестораны. То есть к нему в ресторан ходили весь уркаган питерский и все чиновничество продажное питерское", – объяснил Жирнов.

По его словам, Путин, уже будучи президентом, приглашал в ресторан Пригожина политиков мирового уровня, в том числе экс-президента Франции Жака Ширака и экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Жирнов назвал Пригожина "крутым мужиком", который "выжил в тюряге, выжил в бандитском Петербурге, сделался миллионером и дальше познакомился с Путиным".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пригожина называют "поваром Путина".

Он также является создателем российской ЧВК "Вагнер", в чем бизнесмен признался официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занимался вербовкой заключенных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В феврале 2023-го Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, тюрьма, Санкт-Петербург, Ленинград, ресторан, Евгений Пригожин, бизнесмен, Сергей Жирнов
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