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Пригожин после бунта приходил на встречу с Путиным в Кремле – СМИ

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Ранее российские силовики вернули Пригожину конфискованное оружие и деньги
Ранее российские силовики вернули Пригожину конфискованное оружие и деньги
Фото: пресс-служба Пригожина / Telegram

Глава признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встречался в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным после устроенного вооруженного мятежа 23–24 июня. Об этом 10 июля пишет Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

По их данным, Пригожин был в российской столице еще 1 июля. На встречу в Кремль он взял нескольких командиров-наемников. Одновременно в Кремль были вызваны главы Росгвардии Виктор Золотов и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Подробностей содержания встречи Libération не сообщает.

О том, что Пригожин был в это время в Москве или в Санкт-Петербурге, ранее сообщал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он допустил, что Путин не будет мстить основателю ЧВК "Вагнер" за так называемый "марш справедливости".

"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет", – сказал Лукашенко 6 июля.

5 июля росСМИ сообщали, что Пригожин лично прибыл в Управление ФСБ в Ленинградской области, где ему вернули оружие, изъятое при обысках в его структурах в день мятежа. 4 июля водителю, которого прислал Пригожин, отдали конфискованные 10 млрд руб., большую сумму в валюте и слитки золота, найденные при обыске в его предполагаемом офисе.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля самопровозглашенный президент заявил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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