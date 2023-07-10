Пригожин после бунта приходил на встречу с Путиным в Кремле – СМИ

По их данным, Пригожин был в российской столице еще 1 июля. На встречу в Кремль он взял нескольких командиров-наемников. Одновременно в Кремль были вызваны главы Росгвардии Виктор Золотов и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Подробностей содержания встречи Libération не сообщает.

О том, что Пригожин был в это время в Москве или в Санкт-Петербурге, ранее сообщал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он допустил, что Путин не будет мстить основателю ЧВК "Вагнер" за так называемый "марш справедливости".

"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет", – сказал Лукашенко 6 июля.

5 июля росСМИ сообщали, что Пригожин лично прибыл в Управление ФСБ в Ленинградской области, где ему вернули оружие, изъятое при обысках в его структурах в день мятежа. 4 июля водителю, которого прислал Пригожин, отдали конфискованные 10 млрд руб., большую сумму в валюте и слитки золота, найденные при обыске в его предполагаемом офисе.