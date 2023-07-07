Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения – источник в Пентагоне

Представитель министерства обороны США рассказал, что большую часть времени после мятежа Пригожин находился в России, между Москвой и Санкт-Петербургом. Источник добавил, что неясно, ездил ли владелец "Вагнера" в Беларусь.
В ведомстве считают, что Пригожин использует двойников, чтобы маскировать свои передвижения.
Российские власти заявляли, что после мятежа Пригожин должен "уйти в Беларусь". 27 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Беларуси. 27 июля вечером мониторинговая миссия "Беларускі гаюн" сообщила, что частный самолет Embraer Legacy 600, которым, как считается, пользуется владелец ЧВК "Вагнер", покинул страну.
Точное местонахождение Пригожина после мятежа остается неизвестным. Телеканал CNN, проанализировав данные ресурса Flightradar24, пришел к выводу, что два самолета Пригожина в последние недели летают между разными аэродромами в России и Беларуси. Официальные лица США предполагают, что основатель ЧВК может специально использовать эту тактику, чтобы запутать следы. По данным "Фонтанки", 4 июля Пригожин был в Санкт-Петербурге – он лично забрал в управлении ФСБ изъятое у него во время обысков оружие.
6 июля Лукашенко заявил, что Пригожина и ЧВК "Вагнер" в Беларуси нет.
The New York Times отметила, что Пригожин не появлялся на публике с момента мятежа.
Пригожин – петербургский бизнесмен, собственник нескольких ресторанов. В СМИ его называли поваром Путина, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ, в том числе президента страны-агрессора Владимира Путина. Он также является основателем ЧВК "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство России. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов в Ростове-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день сказал, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить продвижение вагнеровцев.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин переедет в Беларусь, а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. Путин назвал участников мятежа предателями, которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь. По состоянию на начало июля, по данным ВСУ, вагнеровцев в Беларуси не было.