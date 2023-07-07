Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения – источник в Пентагоне

Представитель министерства обороны США рассказал, что большую часть времени после мятежа Пригожин находился в России, между Москвой и Санкт-Петербургом. Источник добавил, что неясно, ездил ли владелец "Вагнера" в Беларусь.

В ведомстве считают, что Пригожин использует двойников, чтобы маскировать свои передвижения.

Российские власти заявляли, что после мятежа Пригожин должен "уйти в Беларусь". 27 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Беларуси. 27 июля вечером мониторинговая миссия "Беларускі гаюн" сообщила, что частный самолет Embraer Legacy 600, которым, как считается, пользуется владелец ЧВК "Вагнер", покинул страну.

Точное местонахождение Пригожина после мятежа остается неизвестным. Телеканал CNN, проанализировав данные ресурса Flightradar24, пришел к выводу, что два самолета Пригожина в последние недели летают между разными аэродромами в России и Беларуси. Официальные лица США предполагают, что основатель ЧВК может специально использовать эту тактику, чтобы запутать следы. По данным "Фонтанки", 4 июля Пригожин был в Санкт-Петербурге – он лично забрал в управлении ФСБ изъятое у него во время обысков оружие.

6 июля Лукашенко заявил, что Пригожина и ЧВК "Вагнер" в Беларуси нет.

The New York Times отметила, что Пригожин не появлялся на публике с момента мятежа.