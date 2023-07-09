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Шустер: Путин и Пригожин были больше, чем друзьями, они состояли в одной преступной организации. Они помазаны кровью

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Шустер: В путинский кооператив "Озеро" входят Пригожин, Кадыров, Медведчук и Лукашенко
Шустер: В путинский кооператив "Озеро" входят Пригожин, Кадыров, Медведчук и Лукашенко
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер заявил, что в России произошло слияние спецслужб с организованной преступностью.

Журналист подчеркнул, что это привело к формированию мафиозной структуры, в составе которой оказались президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также кум Путина, экс-нардеп Украины Виктор Медведчук и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это практически козаностровская организация, поэтому ее разрушить не так просто. Меня тут поразило одно выражение Лукашенко. Он сказал такую загадочную фразу: Путин и Пригожин в Петербурге были друзьями, а может, и больше, чем друзьями. Да. Они были больше, чем друзья. Они состояли в одной преступной организации. Они кровью просто помазаны", – сказал Шустер.

Журналист выразил уверенность, что участники данной преступной организации объединены не только общими интересами, но и ритуалами.

"Я уверен, у них есть свой ритуал. Ритуал коза ностры известен: дырочка в мизинце, кто-то это делает какой-то золотой иголочкой, кто-то просто иголочкой, и потом ты принимаешься в эту серьезную организацию. Они там тоже, я думаю, прошли один и тот же ритуал. И думаю, что Пригожин и Путин реально больше, чем друзья", – рассказала Шустер.

Бацман уточнила, может ли быть у Пригожина на Путина какой-нибудь "стыдный компромат".

"Это же излюбленная игра в Кремле и около Кремля, – иметь компроматы на всех, на кого можешь. Это вообще такая игра, которая не только в России. Компроматы любят очень многие спецслужбы держать. Почему я говорю о спецслужбах. Потому что в России получилось слияние спецслужб с организованной преступностью. И Путин – это яркое отражение этого. Я думаю, частично Украина тоже к этому имеет отношение, давайте не думать, что в Украине таких группировок нет. Я думаю, что Медведчук – вполне один из этих людей, имеющих руководящие роли в этой организованной преступности. Я думаю, что Украина не стоит совсем в стороне. Но в России получилось так, что произошло полное слияние", – отметил Шустер.

Чтобы прояснить взаимоотношения между Путиным и Пригожиным, журналист провел аналогию между российской мафией и итальянской и колумбийской.

"Итальянская мафия или колумбийские картели основаны на семье. В России семья никогда не была традиционным ядром. Скорее была подворотня, друзья, подельники, но не семья. Конечно, в РФ все построено совсем иначе, типа там – кооператив "Озеро". Вот они там самые близкие друзья, подельники, партнеры. Вот примерно Путин и Пригожин и весь этот питерский кооператив "Озеро"... И Кадыров туда входит, и, я думаю, Медведчук туда. Я думаю, они затащили туда и Лукашенко. Потому что Лукашенко тоже обладает территорией, вооруженными людьми и какие-то задачи может выполнять, в том числе и криминального рода", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Лукашенко заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Савик Шустер, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, Алеся Бацман, мафия, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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