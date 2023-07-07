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Шустер: Если Грузию примут в Евросоюз, я откажусь от итальянского гражданства

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Шустер: Нельзя власть [Грузии] принимать в Евросоюз
Шустер: Нельзя власть [Грузии] принимать в Евросоюз
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Все, что происходит с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – это "стиль" президента страны-агрессор РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Шустер сказал, что Саакашвили сейчас убивают "медленной смертью". То, что происходит с Саакашвили, демонстрирует то, что было бы с Украиной, если бы она не сказала: "Нет", – отметил телеведущий, имея в виду продолжение связей с РФ и отказ от евроинтеграции. 

"Вот они нам предлагают такую жизнь. Какой Евросоюз? Если Грузию примут в Евросоюз, я откажусь от итальянского гражданства. Реально. Пусть у меня будет канадское. Я не шучу. Нельзя эту преступную власть принимать в Евросоюз. Просто нельзя. Это же сумасшествие. На наших глазах убивают человека", – отметил он.

Шустер добавил: то, что происходит с Саакашвили, – месседж в том числе Украине.

"Вот что с вами будет, вы проклятые демократы, либералы и черт знает кто", – сказал Шустер.

В то же время он считает, что украинские власти могли бы создать рабочую группу по возвращению Саакашвили в Украину.

ВИДЕО
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Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Савик Шустер, Грузия, Михаил Саакашвили, гражданство, Евросоюз
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