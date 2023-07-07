Шустер: Если Грузию примут в Евросоюз, я откажусь от итальянского гражданства

Шустер сказал, что Саакашвили сейчас убивают "медленной смертью". То, что происходит с Саакашвили, демонстрирует то, что было бы с Украиной, если бы она не сказала: "Нет", – отметил телеведущий, имея в виду продолжение связей с РФ и отказ от евроинтеграции.

"Вот они нам предлагают такую жизнь. Какой Евросоюз? Если Грузию примут в Евросоюз, я откажусь от итальянского гражданства. Реально. Пусть у меня будет канадское. Я не шучу. Нельзя эту преступную власть принимать в Евросоюз. Просто нельзя. Это же сумасшествие. На наших глазах убивают человека", – отметил он.

Шустер добавил: то, что происходит с Саакашвили, – месседж в том числе Украине.

"Вот что с вами будет, вы проклятые демократы, либералы и черт знает кто", – сказал Шустер.

В то же время он считает, что украинские власти могли бы создать рабочую группу по возвращению Саакашвили в Украину.

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