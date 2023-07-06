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ПОЛИТИКА

Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили

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3 июля МИД Украины предложил Закарашвили покинуть Украину в течение 48 часов
3 июля МИД Украины предложил Закарашвили покинуть Украину в течение 48 часов
Фото: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო / MFA of Georgia / Facebook

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев из-за ситуации с состоянием здоровья грузинского экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом 6 июля сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на МИД Грузии.

По его данным, Закарашвили решил выполнить рекомендации украинского внешнеполитического ведомства и провести консультации с властями своей страны.

3 июля президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины в течение 48 часов связаться с послом Грузии и сообщить ему о решении, согласно которому посол должен покинуть Киев и вернуться в Тбилиси для консультаций по вопросу Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, а МИД Грузии считает инициативу украинских властей "вмешательством во внутренние дела".

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, посол, Георгий Закарашвили
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