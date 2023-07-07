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Глава МИД Грузии заявил, что министерство не будет консультироваться с послом в Киеве о состоянии здоровья Саакашвили

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Посол Грузии уже покинул территорию Украины
Посол Грузии уже покинул территорию Украины
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Грузии не будет проводить консультации с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили по поводу состояния здоровья бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом в эфире Imedi Live 6 июля заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Посол уже покинул территорию Украины и отправился в Грузию. Министр сообщил, что Закарашвили продолжит работу послом в министерстве.

"Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты находятся на месте, и мы будем продолжать работать в этом направлении. Георгий Закарашвили – человек, который в самые трудные минуты вместе с несколькими послами ни на день не покидал Киев, и это решение несправедливо по отношению к нему даже по человеческим меркам", – заявил он.

Дарчиашвили отметил, что "к здоровью Саакашвили вообще вопросов нет".

"Страсбургский суд принял решение, что грузинские власти ответственно относятся ко всем заключенным, включая Саакашвили", – сказал он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.

3 июля президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины в течение 48 часов связаться с послом Грузии и сообщить ему о решении, согласно которому посол должен покинуть Киев и вернуться в Тбилиси для консультаций по вопросу Саакашвили.

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал "оскорбительным" призыв Зеленского передать Украине Саакашвили, а МИД Грузии считает инициативу украинских властей "вмешательством во внутренние дела".

4 июля Украина предложила Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций в связи с ситуацией, которая сложилась с Саакашвили. Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода, добавили в МИД.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Саакашвили, МИД Грузии, посол, Георгий Закарашвили, Илья Дарчиашвили
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