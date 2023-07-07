Глава МИД Грузии заявил, что министерство не будет консультироваться с послом в Киеве о состоянии здоровья Саакашвили

Посол уже покинул территорию Украины и отправился в Грузию. Министр сообщил, что Закарашвили продолжит работу послом в министерстве.

"Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты находятся на месте, и мы будем продолжать работать в этом направлении. Георгий Закарашвили – человек, который в самые трудные минуты вместе с несколькими послами ни на день не покидал Киев, и это решение несправедливо по отношению к нему даже по человеческим меркам", – заявил он.

Дарчиашвили отметил, что "к здоровью Саакашвили вообще вопросов нет".

"Страсбургский суд принял решение, что грузинские власти ответственно относятся ко всем заключенным, включая Саакашвили", – сказал он.