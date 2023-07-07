Если Саакашвили останется в тюрьме, он умрет. Врачи говорят, что ему осталось шесть – восемь месяцев – адвокат

По его словам, сейчас Саакашвили, дважды объявлявший голодовку и сильно похудевший в заключении, не голодает.

"Михаилу поставили 47 разных диагнозов, из которых три фактически неизлечимы. Есть приказ министра здравоохранения о том, что, имея три такие болезни, человек освобождается от тюремного заключения. Неизлечимые – это кахексия (синдром истощения; состояние, сопровождающееся большой потерей массы тела из-за исчезновения жировой клетчатки, атрофией мышц), деменция и гастроэнтерологическое заболевание. Самое главное, что, когда его арестовали и он попал в пенитенциарное учреждение, он был практически здоров", – рассказал адвокат.

Он напомнил, что специальная медицинская комиссия, созванная грузинским омбудсменом, установила, что пребывание Саакашвили в тюрьме ухудшает его состояние.

"Комиссия пришла к выводу: Михаил тяжело болен. Пребывание в тюрьме осложняет протекание его болезней. И если его оставить в тюрьме, он умрет. Некоторые врачи говорят о шести месяцах, некоторые – о восьми. Сами понимаете, точно спрогнозировать сложно. Факт состоит в том, что сейчас ситуация только ухудшается и выхода никакого нет. Правительство Грузии говорит, что Михаил все симулирует. А аппарат омбудсмена симуляцию отрицает", – добавил Хачапуридзе.