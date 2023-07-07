Если Саакашвили останется в тюрьме, он умрет. Врачи говорят, что ему осталось шесть – восемь месяцев – адвокат

По его словам, сейчас Саакашвили, дважды объявлявший голодовку и сильно похудевший в заключении, не голодает.
"Михаилу поставили 47 разных диагнозов, из которых три фактически неизлечимы. Есть приказ министра здравоохранения о том, что, имея три такие болезни, человек освобождается от тюремного заключения. Неизлечимые – это кахексия (синдром истощения; состояние, сопровождающееся большой потерей массы тела из-за исчезновения жировой клетчатки, атрофией мышц), деменция и гастроэнтерологическое заболевание. Самое главное, что, когда его арестовали и он попал в пенитенциарное учреждение, он был практически здоров", – рассказал адвокат.
Он напомнил, что специальная медицинская комиссия, созванная грузинским омбудсменом, установила, что пребывание Саакашвили в тюрьме ухудшает его состояние.
"Комиссия пришла к выводу: Михаил тяжело болен. Пребывание в тюрьме осложняет протекание его болезней. И если его оставить в тюрьме, он умрет. Некоторые врачи говорят о шести месяцах, некоторые – о восьми. Сами понимаете, точно спрогнозировать сложно. Факт состоит в том, что сейчас ситуация только ухудшается и выхода никакого нет. Правительство Грузии говорит, что Михаил все симулирует. А аппарат омбудсмена симуляцию отрицает", – добавил Хачапуридзе.
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.
3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти.
МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.