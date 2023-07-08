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Шустер: Самое безопасное – отправить Путина в Гагу. И для него тоже – там его сразу не убьют, то есть вообще, может, не убьют

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Шустер: Отправить Путина в Гаагу было бы правильно
Шустер: Отправить Путина в Гаагу было бы правильно
Фото: Шустер online / Facebook

Необходимо уничтожить весь путинский картель и тогда уже думать о том, что будет после президента страны-агрессора России Владимира Путина, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"После мятежа [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина создается у очень многих впечатление, что Путин ситуацию полностью не контролирует. Особенно в силовых структурах. Поэтому все пытаются понять вот сейчас, кто и что будет после Путина. Поэтому, я думаю, США особенно, но и вообще весь НАТО начинает готовиться к разным вариантам. Потому что может прийти такой, как Пригожин, что не будет никак лучше, чем Путин. Чтобы пришел лучше, чем Путин... Как это сделать? Как выявить этого человека? Как понять, кто у него в союзниках и есть ли у него рычаги, чтобы взять и удержать власть? Это сложная история", – подчеркнул Шустер.

По его словам, в мире есть опасения, что тот, кто придет после Путина к власти, может быть не лучше, чем он.

"В попытке понять, что будет после Путина, надо посмотреть, что случилось после того же наркобарона Пабло Эскобара. Сегодня Медельин – один из процветающих городов Колумбии. Там мэр очень толерантный. Медельин реально после убийства Эскобара и после того, как был разрушен медельинский картель, город стал развивающимся. Думаю, что надо уничтожать весь, грубо говоря, картель. И тогда уже думать о том, что будет после Путина. Потому что если мы будем думать только о Путине, то, вполне вероятно, придет другой. Пригожин, Николай Патрушев, сын Патрушева, Рамзан Кадыров, не знаю... Кто угодно из этих. И лучше никому не будет точно. Особенно Украине. Это не то, что они возьмут и сразу прекратят войну и отправят Путина в Гаагу, что было бы, кстати, правильно", – сказал Шустер.

Он полагает, что в Гааге есть вероятность, что Путин сохранит жизнь.

"А что с ним делать в России, если его смещаешь от власти? Не знаю. Вешать его, карать его? Как-то так неприлично. Судить его в России еще хуже. Самое безопасное – его отправить в Гаагу. И для него самое безопасное – в Гаагу, потому что там его сразу не убьют, то есть вообще, может, не убьют", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Николай Патрушев, Алеся Бацман, Евгений Пригожин
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