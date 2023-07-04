Шустер: В РФ начинается поиск нового босса боссов, который сможет сохранить путинизм без Путина

"Я считаю, что больше всех в этой всей истории все же потерял Путин. Он потерял огромную часть доверия. Доверие сильно пошатнулось. Что тут важно? Важны деньги. Путина поставили к власти как бледную моль. Этот человек, который управляемый, который гарантировал семье Бориса Ельцина безопасность, что он выполнил, между прочим, и продолжает выполнять. Он пообещал, что система останется. Ельцинизм без Ельцина, грубо говоря. Путин дал зеленый свет своему кооперативу "Озеро", своим людям питерским, распилить все, что было при Ельцине. Все это было перераспределено", – пояснил Шустер.

По его словам, окружение Путина увидело, что его могут сместить.

"Сейчас есть люди, в том числе и в России, в том числе в либеральном сообществе, которые говорят о том, что они будут стараться сохранить путинизм без Путина. То есть сохранить эту собственность, как она есть сейчас (всякие ротенберги, тимчуки, ковальчуки и тому подобное), но не будет Путина. Эти люди, которые сколотили огромное состояние и имеют большое влияние финансовое, они сегодня не чувствуют себя в безопасности никоим образом. Потому что Пригожин показал, что босс боссов не так уж и могуч, что его можно и спихнуть, что на его место можно поставить и другого, который может быть более эффективен", – отметил Шустер.

Журналист полагает, что Пригожин не сможет занять место Путина.

"Вопрос: Пригожин кандидатура на то, чтобы сохранить этот статус-кво, пообещать, что он никого трогать не будет. Он сам очень-очень богатый. И что на место босса боссов пойдет он... Я думаю, он не вызывает такого доверия в этом путинском достаточно узком круге людей. Я думаю, что начинается поиск нового босса боссов, того, кто может сохранить равновесие, которое есть сейчас. Вот этот вот путинизм без Путина", – заявил Шустер.

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