Шустер о бунте Пригожина: Конечно, Путин испугался. У него нет никакой защиты. Народ за него на улицы не вышел бы

Шустер о мятеже Пригожина: Если смысл был в том, чтобы показать Путину его слабость, то это было очень плохо просчитано Фото: ЕРА

"Конечно, Путин испугался. У него нет никакой защиты, а народ, в отличие, скажем, от того же августа 1991-го, на улицы за него не вышел бы. Это было бы столкновение... Кто бы выжил от "Вагнера", я не знаю, 1 тыс. или 500 человек выжили бы, но они бы дошли до Кремля, если бы Путин оставался в Кремле и никто не сопротивлялся бы, они бы просто его взяли, они бы взяли власть голыми руками. Но я не думаю, что это была их цель", – отметил Шустер.

"Почему же Пригожин тогда остановился", – спросила Бацман.

"Я не понимаю вообще смысла. Если смысл был в том, чтобы показать Путину слабость его и его подчиненных, [министра обороны Сергея] Шойгу арестовать вместе с [начальником Генштаба РФ Валерием] Герасимовым, чтобы показать Путину еще и свою силу, то это было очень плохо просчитано. Потому что так открыто колонной не идут на столицу. Это не времена Бенито Муссолини, не времена марша на Рим, когда не было вообще ни интернета, ни социальных сетей, ни мобильных телефонов. Зачем ты идешь на Москву? Все знают, что ты идешь, плюс сбиваешь самолет, вертолеты... То есть ты из героя превращаешь себя в преступника. Говорю, что здесь столько вопросов и нет ни одного ответа. Либо единственный ответ, который мы получаем: "Не, ребята. Это только первый акт. Будет второй обязательно", – полагает Шустер.

Журналист считает, что о результате мятежа можно будет судить по происходящему в Африке и на Ближнем Востоке.

"Угроза в том, что, скажем, возьмем Ливию. Там две воюющие стороны. "Вагнер" занимает четко одну сторону. Россия как государство играет немножко с теми и немножко с теми, как обычно. Что может получиться? Может получиться такая история, что часть "Вагнера" будет воевать против какой-то части вооруженных людей России. Что какие-то столкновения между россиянами могут происходить и там. Я думаю, что в Африке мы можем получить реально фрагментизацию – раскол на фракции этого "Вагнера", за которым будут охотиться. Кстати, они уже в Сирии начали охотиться за офицерами "Вагнера". Эти будут уходить в подполье, партизанские какие-то отряды будут создавать, и там польется кровь ручьями, просто ручьями. И вот это будет реально настоящая драма. И тут Запад должен будет вмешаться без сомнения", – заявил Шустер.

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