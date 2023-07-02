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Шустер о бунте Пригожина: Конечно, Путин испугался. У него нет никакой защиты. Народ за него на улицы не вышел бы

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Шустер о мятеже Пригожина: Если смысл был в том, чтобы показать Путину его слабость, то это было очень плохо просчитано
Шустер о мятеже Пригожина: Если смысл был в том, чтобы показать Путину его слабость, то это было очень плохо просчитано
Фото: ЕРА

Если бы боевики признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным дошли до Кремля, они взяли бы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и власть голыми руками. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Конечно, Путин испугался. У него нет никакой защиты, а народ, в отличие, скажем, от того же августа 1991-го, на улицы за него не вышел бы. Это было бы столкновение... Кто бы выжил от "Вагнера", я не знаю, 1 тыс. или 500 человек выжили бы, но они бы дошли до Кремля, если бы Путин оставался в Кремле и никто не сопротивлялся бы, они бы просто его взяли, они бы взяли власть голыми руками. Но я не думаю, что это была их цель", – отметил Шустер.

"Почему же Пригожин тогда остановился", – спросила Бацман.

"Я не понимаю вообще смысла. Если смысл был в том, чтобы показать Путину слабость его и его подчиненных, [министра обороны Сергея] Шойгу арестовать вместе с [начальником Генштаба РФ Валерием] Герасимовым, чтобы показать Путину еще и свою силу, то это было очень плохо просчитано. Потому что так открыто колонной не идут на столицу. Это не времена Бенито Муссолини, не времена марша на Рим, когда не было вообще ни интернета, ни социальных сетей, ни мобильных телефонов. Зачем ты идешь на Москву? Все знают, что ты идешь, плюс сбиваешь самолет, вертолеты... То есть ты из героя превращаешь себя в преступника. Говорю, что здесь столько вопросов и нет ни одного ответа. Либо единственный ответ, который мы получаем: "Не, ребята. Это только первый акт. Будет второй обязательно", – полагает Шустер.

Журналист считает, что о результате мятежа можно будет судить по происходящему в Африке и на Ближнем Востоке.

"Угроза в том, что, скажем, возьмем Ливию. Там две воюющие стороны. "Вагнер" занимает четко одну сторону. Россия как государство играет немножко с теми и немножко с теми, как обычно. Что может получиться? Может получиться такая история, что часть "Вагнера" будет воевать против какой-то части вооруженных людей России. Что какие-то столкновения между россиянами могут происходить и там. Я думаю, что в Африке мы можем получить реально фрагментизацию – раскол на фракции этого "Вагнера", за которым будут охотиться. Кстати, они уже в Сирии начали охотиться за офицерами "Вагнера". Эти будут уходить в подполье, партизанские какие-то отряды будут создавать, и там польется кровь ручьями, просто ручьями. И вот это будет реально настоящая драма. И тут Запад должен будет вмешаться без сомнения", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнер" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Алеся Бацман, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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