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Шустер: Или Путина возьмут за ручки и посадят куда надо, или Патрушев придет к Путину и скажет: "Вова, давай кресло моему сыну, а ты давай в Геленджик". Это какой-то сюр

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Шустер: Путин предал родину и уничтожает русский народ
Шустер: Путин предал родину и уничтожает русский народ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал вероятность смещения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в результате заговора военных или его ближайшего окружения.

Журналист подчеркнул, что не считает поход на Москву, объявленный главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, признаком наличия заговора в военной верхушке РФ.

"Заговор генералов – это как? Это серьезная вещь. Это не то, что ты из Ростова идешь в Москву. Это просто берешь Путина за ручки, просто выносишь из его кабинета куда-нибудь в "Лефортово", а наутро расстреливаешь. При этом публично. За то, что он предал родину, что он реально сделал, потому что он уничтожает русский народ. Он его обкрадывает, он их посылает на смерть ради своего богатства и ради своей безопасности. Все, больше ничего там нет. И Пригожин сформулировал это четко", – отметил Шустер. 

Также, по его мнению, сейчас невозможен путч, подобный тому, что случился в 1991 году, когда потерял власть Михаил Горбачев и распался СССР.

"Если Путин сейчас в такой же ситуации, как Горбачев в 1991 году, – вокруг него паралич, никто ничего не делает, просто сложа руки смотрят, что будет происходить. В итоге где-нибудь 19 августа, вот очень скоро, придут некие люди и наконец его возьмут за ручки и посадят, куда надо. А лучше всего пошлют в Гаагу. Или [секретарь Совбеза РФ Николай] Патрушев, наконец, придет со своим сыном в кабинет к Путину и скажет: "Знаешь, Вова, давай оставь это кресло моему сыну, потому что он моложе и решит все проблемы, а я ему буду объяснять как. А ты, в общем, в Геленджик давай, в свой дворец. И там сиди и жди того, что бог решит о твоей судьбе". Ну не знаю. Все это для меня какой-то сюр", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Николай Патрушев, Алеся Бацман, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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