Неуч, уголовник, торговец хот-догами, повар Путина, зачинщик мятежа. Что известно о главаре международной преступной организации "Вагнер" Пригожине и его семье

Детство, юность и ресторанный бизнес

Пригожин родился 1 июня 1961 года в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинград). Мама – Виолетта Пригожина – была медиком и работала в больнице, пишет РБК. О родном отце Евгения Викторе известно лишь то, что он умер рано, другой информации в российских СМИ о мужчине найти не удалось. Воспитывал Евгения отчим – инструктор по лыжному спорту Самуил Жаркой, он и приучил пасынка к лыжным гонкам, добавляет российская редакция Forbes.

Пригожин учился в петербургской спортивной школе-интернате, окончив которую, поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт по специальности "провизор-фармацевт". Обучение в институте, как он сам говорил петербургскому изданию "Город 812" в 2011 году, Пригожин не окончил.

"Степень научной пригодности – неуч", – заявлял он сам о себе.

Пригожин в начале 90-х первым начал продавать хот-доги в Петербурге, пишет в том же интервью "Город 812".

"Горчицу замешивали у меня в квартире – на кухне, мама там же считала выручку – в месяц я зарабатывал $1000, а это были горы рублей. Считать маме было трудно", – рассказывал бизнесмен об этом опыте.

Свой первый ресторан, "Старая таможня", он открыл в Петербурге 1995 году. Кроме того, к тому времени он имел 15% акций сети продуктовых магазинов "Контраст", добавляет Forbes.

Позже он открыл еще несколько ресторанов, которые пользовались популярностью в городе, но настоящим "карьерным трамплином" для Пригожина стал ресторан New Island: в 1997 году бизнесмен купил подержанный теплоход "Москва-177", отремонтировал его и через год открыл там New Island, пишет Forbes. Ресторан, по оценке издания, был самым модным местом в Петербурге.

В 1999 году на New Island плавали тогдашние премьер РФ Сергей Степашин и глава-распорядитель МВФ Мишель Камдессю, и Степашин уговаривал главу МВФ одобрить предоставление России $4,5 млрд кредита, пишет СМИ.

Forbes в 2013 году называл Пригожина кормильцем президента и главным поваром страны. Он лично обслуживал топ-гостей, в том числе президента страны-агрессора Путина, а компания "Конкорд", основанная бизнесменом в 1995-м, организовывала питание сначала в петербургских, а потом в московских школах и в 2016 году стала монополистом на рынке школьного питания в Москве, писал РБК.

Пригожин обслуживает глав государств – участников саммита БРИКС в 2015 году. Фото: kremlin.ru

Дважды судимый уголовник

Между обучением в институте и стартапом по продаже хот-догов в Петербурге Пригожин успел получить два приговора. Агентство "Росбалт" сообщало в 2018 году, что первый приговор Пригожину вынес 29 ноября 1979-го Куйбышевский районный народный суд Ленинграда за кражу, ему дали 2,5 года лишения свободы условно. Согласно расследованию, его как условно осужденного отправили в Новгород работать на химическом предприятии.

Уже в 1980-м Пригожин вернулся в Ленинград и там с местным жителем Алексеем Бушманом и еще несколькими лицами (среди которых были несовершеннолетние) совершил ряд квартирных краж, говорится в расследовании. Кроме того, в материалах дела, которые опубликовало агентство, есть эпизоды о мошенничестве и нападении на женщину. В марте 1980-го Пригожин, Бушман и их сообщница Валентина Макеко предложили местному жителю купить джинсы, тот заплатил 250 руб., но дефицитный на то время товар не получил: Пригожин повел его за вещью и скрылся.

В тот же день компания отмечала "джинсовую аферу" в ресторане, и Пригожин заметил "девушку в красивом пальто" – было решено ее ограбить, писал "Росбалт".

"Преступники окончательно потеряли страх от собственной безнаказанности. Потерпевшую стали преследовать прямо на такси, а затем – пешком", – говорится в публикации. Согласно материалам дела, Пригожин и Макеко попросили закурить, и, пока девушка доставала сигареты, нынешний владелец ЧВК "Вагнер" схватил ее за шею и душил до тех пор, пока она не потеряла сознание. Очнулась она без сапог и серег.

Согласно статье "Медузы", в 1981-м за эти преступления Пригожин был приговорен к 13 годам колонии, Бушман – к 11. Пригожина признали виновным в мошенничестве, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, кражах и разбое. В 1990 году он был освобожден из колонии условно-досрочно, сообщил пропагандистский портал "Дзен.ру".

О Пригожине также писали, что он вовлекал несовершеннолетних в проституцию. "Он – дважды судимый уголовник, одна из статей – вовлечение несовершеннолетних в проституцию", – говорил в интервью "Доводу" российский журналист Максим Шевченко.

Как отметила "Медуза", эта версия была широко распространена в СМИ, но некорректна. В приговоре, который опубликовало издание, нет упоминаний о проституции, а статья о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность предполагает в том числе наказание за вовлечение в проституцию. Вероятно, с этим и связана неточность, объяснило издание.

"Фабрика троллей" и ЧВК "Вагнер"

В 2013 году Пригожин основал Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей". Российские СМИ сообщали, что оно занимается прямой интернет-пропагандой, также Агентство интернет-исследований попало под санкции США за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Пригожин долгое время отрицал связь с "фабрикой", в частности, его представитель говорил об этом РБК в 2017 году. Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины Пригожин признал, что является создателем "фабрики троллей" (в нее входил ряд медиа, ключевым называют РИА ФАН).

В 2014-м Пригожин, по его же словам, основал частную военную компанию "Вагнер", причастность к которой тоже не признавал до начала полномасштабной войны РФ против Украины. О том, что вагнеровцы входят в состав войск, воюющих против Украины на Донбассе, "Фонтанка" писала еще в 2015 году, называя наемников "одним из самых засекреченных подразделений" РФ на оккупированной территории Украины.

После 24 февраля 2022 года ЧВК воевала в Украине открыто, а сейчас, по информации украинской разведки, не участвует в военных действиях и не будет делать этого в будущем.

ЧВК находится под санкциями Евросоюза. В ЕС заявляли, что наемники "Вагнера" совершали внесудебные казни и убийства и пытали людей в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, Судане и Мозамбике.

Образ жизни семьи, обыски, деньги, кувалда, золото и парики

У Пригожина и его жены Любови трое детей: дочери Полина и Вероника (1992-го и 2005 годов рождения), а также сын Павел (1998 года рождения). По данным российских расследователей, основатель ЧВК, на содержание которой, как говорил Путин, за год из российского бюджета потратили около $1 млрд, владеет самолетами, яхтой и несколькими поместьями.

фотогалерея ( 1 из 5) Виолетта Пригожина в 2017 году. Фото: molfar.global Полина Пригожина в 2021 году. Фото: molfar.global Павел Пригожин. По утверждению отца, тот является членом ЧВК "Вагнер". Фото: molfar.global Любовь Пригожина, 2014 год. Фото: molfar.global Вероника Пригожина в 2022 году. Фото: molfar.global

Любовь, Полина и Павел Пригожины, а также мать бизнесмена Виолетта Пригожина находятся под санкциями ряда стран Запада, свидетельствует информация на специализированном портале украинского Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Младшая дочь, согласно этой системе, пока только под украинскими санкциями. По информации Financial Times, все они "не просто пассивные получатели" дохода, но и играют различные роли в бизнес-империи Пригожина.

Согласно профайлу, собранному OSINT-сообществом Molfar, Пригожин также является владельцем ряда строительных проектов в Петербурге.

Инфографика: molfar.global

Все дети Пригожина имеют доли в его компаниях и обмениваются этими долями, а мать помогала основателю ЧВК избежать санкций, говорится в статье FT. Газета писала 26 апреля, что, "учитывая пристальное внимание, которому Пригожин подвергался в последние годы, удивительно мало внимания уделялось его семье".

"Вплоть до нескольких дней до вторжения в Украину собственные дети Пригожина могли свободно перемещаться по странам ЕС, наслаждаясь жизнью в международной роскоши, несмотря на то что их отец и его компании находились под западными санкциями с 2016 года", – подчеркнуло СМИ.

Еще до мятежа Пригожина в Telegram появился канал "Дочь Пригожина", куда слили видео, снятые, как утверждается, во время отдыха младшей дочери Пригожина Вероники в Дубае. По информации "24 канала", эти видео обнародовали хакеры, взломавшие телефон Вероники Пригожиной.

Компрометирующие видео (среди прочего там 18-летняя Вероника рассуждает: "Шлюха я или не шлюха" и рассказывает об употреблении алкоголя) публиковали в течение месяца, это начали делать на фоне критики ее отца в адрес детей российских топ-чиновников и их образа жизни.

Пока Пригожин и его наемники двигались маршем на Москву, в его доме и офисах проводили обыски. РосСМИ сообщали, что в отеле "Трезини", который считается офисом Пригожина, нашли оружие, пять слитков золота по 1 кг каждый, сумки с долларами, фальшивые паспорта, "уйму белого порошка", а также "Газель" с коробками денег. Впоследствии стало известно, что изъятые деньги и золото Пригожину вернули.

5 июля ряд российских СМИ опубликовал кадры, снятые в ходе обыска в особняке основателя ЧВК. Там нашли арсенал оружия, парики, пачки валюты, кувалду с надписью "На случай важных переговоров", фото отрезанных голов, комнату для молитв, медицинский кабинет с реанимационным оборудованием, пишет "Фонтанка". По информации Forbes, в особняке также есть сауна, бассейн и вертолетная площадка.

Влияние ЧВК в Африке

По информации The Economist, ЧВК "Вагнер" не является единой корпорацией – есть сеть фирм, связанных с российским правительством и работающих по контрактам с иностранными правительствами. Журнал сообщил 27 июня, что деятельность "Вагнера" в Африке состоит из экономического и политического компонентов, а также военных операций.

Все три элемента нагляднее всего проявляются в Центрально-Африканской Республике, туда "Вагнер" пришел в 2018 году, пишет СМИ. Аналитики предполагают, что в Африке находится около 5 тыс. наемников ЧВК, при этом большинство – в ЦАР и Мали. Кроме того, в ЦАР ЧВК набрала параллельную армию из представителей этнической группы, к которой принадлежит президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Согласно опубликованному в июне отчету американского расследовательского агентства The Sentry, вагнеровцы в ЦАР обучали военных владению огнестрельным оружием, рукопашному бою, шпионажу, методам пыток и допросов. "Вагнер" использовал эту параллельную армию в кампании террора в ЦАР, говорится в отчете.

Экономический фактор заключается в том, что ЧВК предоставляет защиту, а страна, где находятся наемники, предлагает плату за услуги. По оценке The Economist, Африка – важнейшая составляющая в процессе заработка денег ЧВК.

Политический элемент модели деятельности вагнеровцев журнал описал на примере президентских выборов в ЦАР в 2020 году. По информации СМИ, вагнеровцы помогали Туадере заключать политические сделки с лидерами фракций, а во время выборов вели кампанию в его поддержку. В других странах Африки ЧВК проводит дезинформационные кампании.

По информации журнала, РФ получает ряд преимуществ от присутствия ЧВК в Африке (это поставки золота, запасы которого помогают России противостоять воздействию западных санкций, распространение антизападной пропаганды, неофициальное влияние на африканских политиков).

Российские пропагандистские каналы писали в 2023 году, что наемники ЧВК "Вагнер" обучают военных в ЦАР. Фото: Росич | Rosich / Telegram

(Не)успешный мятеж и его последствия

23–24 июня Пригожин и его ЧВК совершили в России мятеж. Главарь наемников на фоне конфликта с минобороны РФ обвинил военных страны-оккупанта в нанесении удара по тыловому лагерю "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу (минобороны России назвало эти заявления "информационной провокацией") и объявил о "марше справедливости".

Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

По мнению экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Пригожин тогда испугался ответственности.

"Куча самолетов сбита. Начинают переходить воинские части – либо не сопротивляются, либо переходят. И люди или приветствуют, или абсолютно индифферентны. Путина никто не собирается защищать. Бери, на здоровье, Кремль. И когда он доехал и понял, что он его реально через три часа берет, входит в кабинет Путина, кладет "маузер" на стол – и он правитель России. Он испугался, я так понимаю. Он не захотел брать на себя груз ответственности. Он вообще не про это. Он хочет мародерить в Африке, решать свои вопросы. Он не про правление Россией, не про изменения", – заявил эксперт в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – предателями, которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Танк вагнеровцев, застрявший в воротах ростовского цирка, стал символом всего мятежа. Фото: ЕРА

Точное местонахождение Пригожина после мятежа остается неизвестным. Телеканал CNN, проанализировав данные ресурса Flightradar24, пришел к выводу, что два самолета Пригожина в последние недели летают между разными аэродромами в России и Беларуси. Официальные лица США предполагают, что основатель ЧВК может специально использовать эту тактику, чтобы запутать следы. По данным "Фонтанки", 4 июля Пригожин был в Санкт-Петербурге.

Лукашенко 27 июня утверждал, что создатель ЧВК уже находится на территории Беларуси. В тот же день журналисты сообщили, что самолет Пригожина прибыл на военный аэродром под Минском. 6 июля Лукашенко заявил, что бизнесмен сейчас в России.

По информации украинской разведки, министерство внутренних дел РФ в дни мятежа отслеживало настроения в российском обществе. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью The Times, вышедшем 5 июля, что его ведомство получило доступ к отчету МВД, из которого следует, что 24–25 июня Пригожин пользовался поддержкой населения в 17 из 46 регионов России, в то время как Путин мог рассчитывать на лояльность 21 региона, а в остальных регионах наблюдался примерный паритет.

Согласно этому отчету, Путин рассчитывать на лояльность Москвы, но не Санкт-Петербурга, где родились и он сам, и Пригожин. Самой низкой поддержка президента страны-агрессора была в Дагестане, куда он (или, как считают комментаторы, один из двойников) поехал в первые дни после мятежа. Пригожина там поддерживали 97% населения.

Буданов, рассказывая об отчете МВД, подчеркнул: "Это то, что мы видим сейчас: российское общество разорвано на две части".

"Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба, – что Российская Федерация находится на грани гражданской войны. Должно произойти небольшое внутреннее "происшествие", и внутренний конфликт усилится", – заявил он.

О том, что последствия мятежа будут долгосрочными, и настоящие – еще впереди, пишет украинская редакция Forbes.

Издание объясняет, что Пригожин хоть и является главным медийным лицом в группе "Вагнер", однако не имеет там единоличной власти и вряд ли может приказывать наемникам идти на Москву без их же желания.

Военный эксперт Роб Ли считает, что целью мятежа, вероятно, было сохранение автономии ЧВК, поэтому неясно, добился ли Пригожин хоть чего-нибудь. "Если "Вагнер" потеряет поддержку правительства России, возможность вербовки и многих своих нынешних членов, это будет уже не та организация", – написал он в Twitter 27 июня.

Since the purpose of Prigozhin's mutiny was likely to retain Wagner's autonomy and the status quo, it isn't clear if he gained much of anything. If Wagner loses Russian government support, its ability to recruit, and many of its current members, it won't be the same organization. https://t.co/ZUfGkHXt3z — Rob Lee (@RALee85) June 27, 2023

Другой известный военный эксперт – Майкл Кофман – предположил, что в Москве ожидают такого развития сценария: командиры ЧВК переедут в Беларусь, потом, возможно, отправятся на операции в Африку; власти РФ тем временем попытаются вернуть тяжелую технику "Вагнера", а затем придумают, как использовать рядовой состав, который решит остаться.

I suspect the way Moscow hopes this will play out is the commanders will move to Belarus and then possibly decamp for operations in Africa, meanwhile they will try to get back Wagner’s heavy equipment, and then figure out how to use the rank and file that chooses to stay. https://t.co/j7ofz9Nkx2 — Michael Kofman (@KofmanMichael) June 27, 2023

Это может ослабить ЧВК настолько сильно, что она не будет представлять военной угрозы, пишет Forbes. Пригожину, скорее всего, придется уйти, по крайней мере публично, иначе конфликт с руководством РФ может повториться, считает СМИ.

Издание акцентирует внимание на имиджевых потерях Путина в результате мятежа: наибольшие потери – на международной арене. Forbes прогнозирует, что теперь Китай, Иран и Индия могут пересмотреть долгосрочную перспективу сотрудничества с РФ, ведь "для них появляется вполне реальная возможность того, что Россия в любой момент может развалиться в клочья".