Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

В нем указано, что ЧВК возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут Донецкой области в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины.
"Таким образом, группа "Вагнер" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в документе.
Кроме того, санкции применены к еще одной организации, принадлежащей владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Речь идет о РИА "ФАН", которая входит в состав его медиагруппы "Патриот".
"РИА "ФАН" занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", – отметили в ЕС.
Сам Пригожин находится под американскими санкциями с 2016 года из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям), а с 2020 года – под санкциями Великобритании и ЕС за отправку боевиков в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными.
В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращена. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ. Он также начал активно жаловаться на нехватку боеприпасов у его наемников и обвинил российское военное командование в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер".