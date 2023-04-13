Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

В нем указано, что ЧВК возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут Донецкой области в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины.

"Таким образом, группа "Вагнер" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в документе.

Кроме того, санкции применены к еще одной организации, принадлежащей владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Речь идет о РИА "ФАН", которая входит в состав его медиагруппы "Патриот".

"РИА "ФАН" занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", – отметили в ЕС.

Сам Пригожин находится под американскими санкциями с 2016 года из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям), а с 2020 года – под санкциями Великобритании и ЕС за отправку боевиков в Ливию.

После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.