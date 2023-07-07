Пономарев: Пригожина могут убрать как свидетеля, но не как предателя. Если это и произойдет, то в Африке

Пономарев: Я уверен, что пока Пригожин находится в Беларуси, ему не угрожает ничего Фото: Ілля Пономарьов / Facebook

По мнению Пономарева, мятеж Пригожина был "договорным матчем", и президент страны-агрессора РФ Владимир Путин знал о его подготовке.

"Я уверен, что пока Пригожин находится в Беларуси, ему не угрожает ничего: ни ФСБ, ни КГБ, ни кто-либо еще. Я уверен, что Путин – человек, который живет "по понятиям" и, соответственно, если дал слово, то он его нарушать не будет. И то, что Пригожин посещал после этого свой офис в Питере, и так далее, лишний раз для меня показывает, что все там у них в отношениях на самом деле нормально. Другое дело, что даже в условиях высокого уровня доверия такого свидетеля, вполне возможно, нужно будет убрать. Именно как свидетеля, не как предателя. Как человека, который знает правду. Это вполне возможно. Думаю, если это произойдет, то произойдет в Африке", – добавил он.

Пономарев сказал, что "Пригожин сидеть в Беларуси долго не будет".

"Ему нужна площадка для концентрации своих собственных сил, соответственно, все вагнеровцы соберутся в Беларуси, потом поедут заниматься тем, чем они занимались всегда: торговать смертью в Африке, может быть, на Ближнем Востоке. Думаю, что Африка все-таки является приоритетом, там у него хороший контракт в Судане есть, который он будет исполнять", – пояснил политик.

Через несколько дней после выхода интервью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК уже находится в РФ.

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