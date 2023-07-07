Пономарев: Пригожина могут убрать как свидетеля, но не как предателя. Если это и произойдет, то в Африке

По мнению Пономарева, мятеж Пригожина был "договорным матчем", и президент страны-агрессора РФ Владимир Путин знал о его подготовке.
"Я уверен, что пока Пригожин находится в Беларуси, ему не угрожает ничего: ни ФСБ, ни КГБ, ни кто-либо еще. Я уверен, что Путин – человек, который живет "по понятиям" и, соответственно, если дал слово, то он его нарушать не будет. И то, что Пригожин посещал после этого свой офис в Питере, и так далее, лишний раз для меня показывает, что все там у них в отношениях на самом деле нормально. Другое дело, что даже в условиях высокого уровня доверия такого свидетеля, вполне возможно, нужно будет убрать. Именно как свидетеля, не как предателя. Как человека, который знает правду. Это вполне возможно. Думаю, если это произойдет, то произойдет в Африке", – добавил он.
Пономарев сказал, что "Пригожин сидеть в Беларуси долго не будет".
"Ему нужна площадка для концентрации своих собственных сил, соответственно, все вагнеровцы соберутся в Беларуси, потом поедут заниматься тем, чем они занимались всегда: торговать смертью в Африке, может быть, на Ближнем Востоке. Думаю, что Африка все-таки является приоритетом, там у него хороший контракт в Судане есть, который он будет исполнять", – пояснил политик.
Через несколько дней после выхода интервью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК уже находится в РФ.
Пригожин – петербургский бизнесмен, собственник нескольких ресторанов. В СМИ его называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ, в том числе президента страны-агрессора. Он также является основателем ЧВК "Вагнер", которая принимала участие в войне против Украины (по информации украинской разведки, вагнеровцы не участвуют в военных действиях сейчас и не будут этого делать в будущем).
ЧВК находится под санкциями Евросоюза. В ЕС заявляли, что наемники "Вагнера" совершали внесудебные казни и убийства, пытали людей в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Судане и Мозамбике.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.
Точное местонахождение Пригожина после мятежа остается неизвестным. Телеканал CNN, проанализировав данные ресурса Flightradar24, пришел к выводу, что два самолета Пригожина в последние недели летают между разными аэродромами в России и Беларуси. Официальные лица США предполагают, что основатель ЧВК может специально использовать эту тактику, чтобы запутать следы. По данным "Фонтанки", 4 июля Пригожин был в Санкт-Петербурге – он лично забрал в управлении ФСБ изъятое у него во время обысков оружие.