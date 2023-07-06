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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-сотрудник пригожинского медиа РИА ФАН: Практически все "страдающие жители Донбасса" были российскими актерами

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Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными
Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

От сотрудников, работавших на сеть пропагандистских изданий владельца признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, не скрывалось, что их задача – "создавать информационный шум". Об этом 6 июля сообщает "Бумага".

По его данным, холдинг Пригожина "Патриот", куда входили РИА ФАН, "Народные новости", "Невские новости", "Экономика сегодня" и другие, после "мятежа" Пригожина был закрыт.

"Бумага" пишет, что почти половина сотрудников работали в холдинге без официального оформления, а те, кто работал по договору, получали 40–60% зарплаты в конвертах.

Со слов бывших сотрудников, происходившее в медиа "Патриота", в дни "мятежа" напоминало фильм "Бункер Гитлера". Они рассказали на условиях анонимности, что незадолго до мятежа по каждому информационному поводу, созданному Пригожиным, корреспондентам приходилось писать по четыре-пять новостей.

"Многих сотрудников проверяли на полиграфе, эта система была введена в момент открытия холдинга в 2019 году. Претендентов на вакансию спрашивали про отношение к психоактивным веществам и сотрудничество с оппозиционерами, в особенности с Алексеем Навальным", – пишут авторы статьи.

Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными. Они повторяли заученные реплики, их заставляли "давить слезу". От сотрудников не скрывали, что задача пригожинских медиа – создание "информационного шума", чтобы "забивать повестку".

Контекст:

Пригожин – петербургский бизнесмен, собственник нескольких ресторанов. В СМИ его называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он также является основателем ЧВК "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины.

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день сказал, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Спикер президента страны-агрессора России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. Путин назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку.

Точное местонахождение Пригожина неизвестно. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что создатель ЧВК уже в Беларуси

Теги: Россия, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, российские оккупанты
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