Экс-сотрудник пригожинского медиа РИА ФАН: Практически все "страдающие жители Донбасса" были российскими актерами

По его данным, холдинг Пригожина "Патриот", куда входили РИА ФАН, "Народные новости", "Невские новости", "Экономика сегодня" и другие, после "мятежа" Пригожина был закрыт.
"Бумага" пишет, что почти половина сотрудников работали в холдинге без официального оформления, а те, кто работал по договору, получали 40–60% зарплаты в конвертах.
Со слов бывших сотрудников, происходившее в медиа "Патриота", в дни "мятежа" напоминало фильм "Бункер Гитлера". Они рассказали на условиях анонимности, что незадолго до мятежа по каждому информационному поводу, созданному Пригожиным, корреспондентам приходилось писать по четыре-пять новостей.
"Многих сотрудников проверяли на полиграфе, эта система была введена в момент открытия холдинга в 2019 году. Претендентов на вакансию спрашивали про отношение к психоактивным веществам и сотрудничество с оппозиционерами, в особенности с Алексеем Навальным", – пишут авторы статьи.
Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными. Они повторяли заученные реплики, их заставляли "давить слезу". От сотрудников не скрывали, что задача пригожинских медиа – создание "информационного шума", чтобы "забивать повестку".
Пригожин – петербургский бизнесмен, собственник нескольких ресторанов. В СМИ его называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он также является основателем ЧВК "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день сказал, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Спикер президента страны-агрессора России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. Путин назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку.
Точное местонахождение Пригожина неизвестно. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что создатель ЧВК уже в Беларуси.