Экс-сотрудник пригожинского медиа РИА ФАН: Практически все "страдающие жители Донбасса" были российскими актерами

Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

По его данным, холдинг Пригожина "Патриот", куда входили РИА ФАН, "Народные новости", "Невские новости", "Экономика сегодня" и другие, после "мятежа" Пригожина был закрыт.

"Бумага" пишет, что почти половина сотрудников работали в холдинге без официального оформления, а те, кто работал по договору, получали 40–60% зарплаты в конвертах.

Со слов бывших сотрудников, происходившее в медиа "Патриота", в дни "мятежа" напоминало фильм "Бункер Гитлера". Они рассказали на условиях анонимности, что незадолго до мятежа по каждому информационному поводу, созданному Пригожиным, корреспондентам приходилось писать по четыре-пять новостей.

"Многих сотрудников проверяли на полиграфе, эта система была введена в момент открытия холдинга в 2019 году. Претендентов на вакансию спрашивали про отношение к психоактивным веществам и сотрудничество с оппозиционерами, в особенности с Алексеем Навальным", – пишут авторы статьи.

Бывшие медийщики Пригожина рассказали, что большая часть людей, которые фигурировали в материалах РИА ФАН о Донбассе как "жертвы ВСУ", были подставными. Они повторяли заученные реплики, их заставляли "давить слезу". От сотрудников не скрывали, что задача пригожинских медиа – создание "информационного шума", чтобы "забивать повестку".