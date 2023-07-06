Зеленский: Если кто-то вроде Пригожина или Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться

"Этот руководитель России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то вроде [уже устраивавшего мятеж в РФ главаря ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина или, например, [главы Чечни Рамзана] Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", – сказал Зеленский.

Он связал это с тем, что "все остатки российских боеспособных сил – в оккупированных районах" Украины.

"А у тех, кто должен гарантировать безопасность этого режима в России, нет мотивации реально сражаться за слабого и неадекватного царя", – считает президент Украины.