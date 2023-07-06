Зеленский: Если кто-то вроде Пригожина или Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться

"Этот руководитель России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то вроде [уже устраивавшего мятеж в РФ главаря ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина или, например, [главы Чечни Рамзана] Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", – сказал Зеленский.
Он связал это с тем, что "все остатки российских боеспособных сил – в оккупированных районах" Украины.
"А у тех, кто должен гарантировать безопасность этого режима в России, нет мотивации реально сражаться за слабого и неадекватного царя", – считает президент Украины.
23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.