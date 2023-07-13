Кремль начал масштабную чистку в руководстве армии после мятежа Пригожина, задержаны не менее 13 офицеров, в том числе Суровикин – WSJ

Для допроса задерживали по меньшей мере 13 старших офицеров российской армии, 15 офицеров уволили или отстранили от службы, говорят собеседники американского издания.

Задержания Федеральная служба безопасности РФ начала якобы уже через несколько часов после начала мятежа, который проходил 23–24 июня.

В числе задержанных, в частности, был командующий воздушно-космическими силами РФ, замкомандующего российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин, его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее был замминистра обороны РФ, а с апреля 2023 года работал в ЧВК "Вагнер".

По данным WSJ, военных отпустили, но они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев отстранены от работы.