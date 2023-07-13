Кремль начал масштабную чистку в руководстве армии после мятежа Пригожина, задержаны не менее 13 офицеров, в том числе Суровикин – WSJ

Для допроса задерживали по меньшей мере 13 старших офицеров российской армии, 15 офицеров уволили или отстранили от службы, говорят собеседники американского издания.
Задержания Федеральная служба безопасности РФ начала якобы уже через несколько часов после начала мятежа, который проходил 23–24 июня.
В числе задержанных, в частности, был командующий воздушно-космическими силами РФ, замкомандующего российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин, его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее был замминистра обороны РФ, а с апреля 2023 года работал в ЧВК "Вагнер".
По данным WSJ, военных отпустили, но они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев отстранены от работы.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.
В ходе мятежа российские военные не оказывали значительного сопротивления вагнеровцам, при этом мятежники подбивали авиацию российских военных.