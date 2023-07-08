Немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина в день мятежа – СМИ

Журналисты выяснили, что BND вероятно, знала о подготовке мятежа больше, чем предполагалось.
В материале NDR и WDR говорится, что немецкие политики критиковали разведку за неосведомленность после того, как в СМИ появилась информация, что BND проинформировала правительство о мятеже только 24 июня, когда новости об этом уже облетели все мировые СМИ.
Канцлер Германии Олаф Шольц 28 июня говорил, что немецкие спецслужбы не были об этом так хорошо проинформированы, как американские, но "пытались следить за ситуацией", отмечает ARD.
NDR и WDR выяснили, что BND имела "смутные сведения" о подготовке мятежа за неделю до его проведения и попыталась проверить эту информацию в ходе обмена данными с партнерами, но "с первого раза" это не удалось сделать. По информации журналистов, немецкая разведка предупредила правительство о мятеже 23 июня.
Из-за критики глава ведомства Бруно Каль 5 июля выступил с докладом в Бундестаге о процедурах, которые BND проводила в дни мятежа в РФ и, "похоже, смог развеять некоторые сомнения", отмечают журналисты. Председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот сказал, что у него "сложилось впечатление, что разведывательная служба, в том числе в сотрудничестве с другими спецслужбами друзей и партнеров, ответственно подошла к этой ситуации".
Журналисты отмечают, что это не первый случай, когда работу ведомства Каля критикуют за неосведомленность. Welt в статье, которая вышла 6 июля, назвала ведомство "беззубым тигром". Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Ульрих Лехте сказал, что "сведения BND о внутренних делах России явно были скудными", отмечает "Немецкая волна".
Недавно ведомство прошло реструктуризацию, цель которой – сделать службу более эффективной, но и она вызывает у некоторых разочарование, добавляют NDR и WDR.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.