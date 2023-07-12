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В Госдуме РФ заявили, что Суровикин после мятежа Пригожина "отдыхает" и "пока недоступен"

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По версии Госдумы РФ, Суровикин "отдыхает"
По версии Госдумы РФ, Суровикин "отдыхает"
Фото: mil.ru

Заместитель начальника российского Генерального штаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, который после мятежа, организованного создателем признанной международной террористической организацией ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, не появлялся на публике, "отдыхает".

Об этом в комментарии, который обнародовал 12 июля Telegram-канал Shot, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Он отдыхает сейчас пока. Недоступен", – сказал Картаполов, не отреагировав на намек о слухах, согласно которым Суровикин мог быть задержан.

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Генерал оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.

The Financial Times со ссылкой на источники написала 28 июня, что Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Пригожиным, не появлялся на публике с тех пор, как утром 24 июня записал видеообращение.

27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создателю "Вагнера" какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию издания назвали "спекуляцией".

28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали.

29 июня российские и западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что генерал мог быть задержан или даже арестован. В тот же день Telegram-канал Baza опубликовал комментарий дочери Суровикина, которая заявила, что с ее отцом "ничего не произошло" и он на работе.

1 июля телеканал СNN сообщил, что Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner.

Контекст:

В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а глава Кремля говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", совершившими ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что Пригожин уже находится на территории республики. 6 июля Лукашенко заявил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет.

РосСМИ сообщали, что Пригожин 4 июля лично прибыл в управление ФСБ в Ленинградской области, где ему вернули оружие, изъятое при обысках в его структурах в день мятежа. 2 июля водителю, которого прислал Пригожин, отдали конфискованные 10 млрд руб., большую сумму в валюте и слитки золота, найденные при обыске в его предполагаемом офисе.

10 июля в западных СМИ появилась информация, что Пригожин встречался в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным уже после устроенного вооруженного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер") заявлял, что ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Теги: Россия, Госдума, армия РФ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, мятеж Пригожина
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