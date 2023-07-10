Песков опроверг сам себя. СМИ сопоставили два заявления из Кремля о Пригожине

На эти два факта обратили внимание СМИ, в частности "Медуза" и NEXTA Live.
"Сегодня Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня. При этом в день этой встречи Песков утверждал, что не знает, где находится Пригожин", – отмечает "Медуза".
"Песков всех переиграл: он опроверг сам себя", – говорится в сообщении NEXTA Live.
Как сообщил Песков, которого цитирует пропагандистское агентство "Интерфакс", встреча Путина и Пригожина состоялась 29 июня в Кремле и длилась около трех часов. На ней присутствовали и командиры ЧВК – всего около 35 человек.
"Президент дал оценку действиям компании на фронте... и событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", – заявил Песков.
В то же время 29 июля российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что в Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало это заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля самопровозглашенный президент заявил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что Путин не будет мстить основателю ЧВК "Вагнер" за так называемый марш справедливости. "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет", – сказал Лукашенко 6 июля.