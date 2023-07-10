Песков опроверг сам себя. СМИ сопоставили два заявления из Кремля о Пригожине

29 июня Песков заявлял, что в Кремле не знают, где находится Пригожин Фото: EPA

На эти два факта обратили внимание СМИ, в частности "Медуза" и NEXTA Live.

"Сегодня Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня. При этом в день этой встречи Песков утверждал, что не знает, где находится Пригожин", – отмечает "Медуза".

"Песков всех переиграл: он опроверг сам себя", – говорится в сообщении NEXTA Live.

Как сообщил Песков, которого цитирует пропагандистское агентство "Интерфакс", встреча Путина и Пригожина состоялась 29 июня в Кремле и длилась около трех часов. На ней присутствовали и командиры ЧВК – всего около 35 человек.

"Президент дал оценку действиям компании на фронте... и событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", – заявил Песков.

В то же время 29 июля российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что в Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина.