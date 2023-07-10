"Предложил им дальнейшие варианты трудоустройства". В Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным и вагнеровцами после бунта

По словам Пескова, которого цитирует пропагандистское агентство "Интерфакс", встреча состоялась 29 июня в Кремле и длилась около трех часов. На ней присутствовали и командиры ЧВК – всего около 35 человек.

"Президент дал оценку действиям компании на фронте... и событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", – заявил Песков.

О том, что Пригожин встречался после бунта с Путиным в Москве, 10 июля написала французская Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По их данным, в тот день в Кремль были вызваны также главы Росгвардии Виктор Золотов и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

5 июля росСМИ сообщали, что Пригожин лично приезжал в управление ФСБ в Ленинградской области, где ему вернули оружие, изъятое при обысках в его структурах в день мятежа. 4 июля водителю, которого прислал Пригожин, отдали конфискованные 10 млрд руб., большую сумму в валюте и слитки золота, найденные при обыске в его предполагаемом офисе.