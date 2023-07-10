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"Предложил им дальнейшие варианты трудоустройства". В Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным и вагнеровцами после бунта

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27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже Пригожина
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже Пригожина
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Владимира Путина с основателем признанной террористической организацией ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после устроенного им мятежа 23–24 июня.

По словам Пескова, которого цитирует пропагандистское агентство "Интерфакс", встреча состоялась 29 июня в Кремле и длилась около трех часов. На ней присутствовали и командиры ЧВК – всего около 35 человек.

"Президент дал оценку действиям компании на фронте... и событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", – заявил Песков.

О том, что Пригожин встречался после бунта с Путиным в Москве, 10 июля написала французская Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По их данным, в тот день в Кремль были вызваны также главы Росгвардии Виктор Золотов и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

5 июля росСМИ сообщали, что Пригожин лично приезжал в управление ФСБ в Ленинградской области, где ему вернули оружие, изъятое при обысках в его структурах в день мятежа. 4 июля водителю, которого прислал Пригожин, отдали конфискованные 10 млрд руб., большую сумму в валюте и слитки золота, найденные при обыске в его предполагаемом офисе.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля самопровозглашенный президент заявил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что Путин не будет мстить основателю ЧВК "Вагнер" за так называемый "марш справедливости". "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет", – сказал Лукашенко 6 июля.

Теги: Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Песков, страна-агрессор, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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