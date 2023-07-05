"Мятеж Пригожина" усугубил разлом в среде силовиков РФ – британская разведка

По ее данным, заместитель командующего группировкой войск страны-агрессора РФ в Украине генерал Сергей Суровикин не выходил на люди после 24 июня. В то же время заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров отсутствовал на совещании руководства минобороны 3 июля.

"Сообщения об аресте Суровикина не подтверждены, но у властей, скорее всего, возникнут подозрения по поводу его длительной связи с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии в 2017 году. Аналогичным образом Евкуров был снят на видео во время разговора с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным во время не встретившего сопротивления захвата Ростова-на-Дону", – говорится в сообщении.

Хотя Суровикин в основном известен на Западе как военачальник, заработавший себе репутацию "мясника", он является одним из наиболее авторитетных офицеров в вооруженных силах оккупантов, и любое его официальное преследование, скорее всего, вызовет раскол в армии, считают в минобороны Великобритании.

"Подозрение, которое потенциально может пасть на часть командования, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина усугубил существующие линии разлома в сфере национальной безопасности России", – считают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/4bRFQU7KZV — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 5, 2023

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