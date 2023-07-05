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"Мятеж Пригожина" усугубил разлом в среде силовиков РФ – британская разведка

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Замминистра обороны РФ Евкуров, как и Суровикин, связан с ЧВК "Вагнер"
Замминистра обороны РФ Евкуров, как и Суровикин, связан с ЧВК "Вагнер"
Фото: ЕРА

После попытки переворота в России, устроенной признанной преступной организацией "Вагнер", на публике не появляются два ключевых российских военачальника. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 5 июля в Twitter со ссылкой на отчет военной разведки.

По ее данным, заместитель командующего группировкой войск страны-агрессора РФ в Украине генерал Сергей Суровикин не выходил на люди после 24 июня. В то же время заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров отсутствовал на совещании руководства минобороны 3 июля.

"Сообщения об аресте Суровикина не подтверждены, но у властей, скорее всего, возникнут подозрения по поводу его длительной связи с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии в 2017 году. Аналогичным образом Евкуров был снят на видео во время разговора с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным во время не встретившего сопротивления захвата Ростова-на-Дону", – говорится в сообщении.

Хотя Суровикин в основном известен на Западе как военачальник, заработавший себе репутацию "мясника", он является одним из наиболее авторитетных офицеров в вооруженных силах оккупантов, и любое его официальное преследование, скорее всего, вызовет раскол в армии, считают в минобороны Великобритании.

"Подозрение, которое потенциально может пасть на часть командования, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина усугубил существующие линии разлома в сфере национальной безопасности России", – считают в разведке.

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Контекст:

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, обращал внимание CNN. Тогда высокопоставленный российский военный на видео с автоматом в руках "нервно умолял" Пригожина остановить мятеж.

28 июня The Moscow Times сообщала со ссылкой на источники, близкие к аппарату российского минобороны, что Суровикин арестован.

О том, что Суровикин еще c 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.

Теги: армия РФ, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Сергей Суровикин, Юнус-Бек Евкуров, мятеж Пригожина
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