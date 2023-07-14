"ЧВК "Вагнер" не существует". Путин прокомментировал встречу с главарями вагнеровцев

Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в РФ нет закона о частных военных организациях Фото: EPA

Российский журналист спросил у Путина, сохранится ли ЧВК как боевая единица.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует", – ответил он.

"Агентство. Новости" отметило, что таким образом, Путин признал, что Москва выплатила более 86 млрд руб. ($960 млн) несуществующей структуре

Российский президент также рассказал, что на встрече было 35 человек. Он отметил, что "дал оценку" действиям вагнеровцев на войне и во время мятежа 24 июня.

Также он заявил, что предлагал вагнеровцам несколько вариантов трудоустройства, "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".

По словам Путина, большинство вагнеровцев, присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения. Но главарь ЧВК Евгений Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".