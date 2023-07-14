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"ЧВК "Вагнер" не существует". Путин прокомментировал встречу с главарями вагнеровцев

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Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в РФ нет закона о частных военных организациях
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в РФ нет закона о частных военных организациях
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин рассказал о встрече с командирами признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня, отметив, что юридически такой организации не существует. Путина 13 июля цитирует "Коммерсантъ".

Российский журналист спросил у Путина, сохранится ли ЧВК как боевая единица.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует", – ответил он.

"Агентство. Новости" отметило, что таким образом, Путин признал, что Москва выплатила более 86 млрд руб. ($960 млн) несуществующей структуре

Российский президент также рассказал, что на встрече было 35 человек. Он отметил, что "дал оценку" действиям вагнеровцев на войне и во время мятежа 24 июня.

Также он заявил, что предлагал вагнеровцам несколько вариантов трудоустройства, "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".

По словам Путина, большинство вагнеровцев, присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения. Но главарь ЧВК Евгений Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Однако 6 июля Лукашенко заявил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. А 10 июля стало известно, что Пригожин встречался в Москве с Путиным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, Кремль, военные, трудоустройство, наемники, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК
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