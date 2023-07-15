Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина – ISW

Путин подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера" и предложил наемникам служить под началом министерства обороны. Глава РФ также заявил, что "многие командиры кивнули" в ответ на его предложение, но Пригожин, "который сидел перед своим личным составом и не видел, как они кивали", сказал, что командиры "Вагнера! не согласны с этим решением.

"Вероятно, Путин сделал акцент на отличающейся реакции Пригожина, чтобы представить его как проблему в противовес лояльным командирам "Вагнера", – считают эксперты института.

На прямой вопрос "Коммерсанта" о будущем "Вагнера" как боевого подразделения российский президент сказал, что частных военных компаний в России не существует. В ISW обращают внимание на заявление спикера Пентагона Пэта Райдера, который отметил 14 июля, что силы "Вагнера" не участвуют в военных операциях в Украине – ни в боях, ни в резерве.