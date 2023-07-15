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Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина – ISW

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Ранее президент РФ заявлял, что ЧВК в стране не существует
Ранее президент РФ заявлял, что ЧВК в стране не существует
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора России Владимир Путин намерен сохранить признанную преступной организацией ЧВК "Вагнер" как боевую силу, отделив ее от основателя Евгения Пригожина. Об этом в оперативном анализе 14 июля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Путин подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера" и предложил наемникам служить под началом министерства обороны. Глава РФ также заявил, что "многие командиры кивнули" в ответ на его предложение, но Пригожин, "который сидел перед своим личным составом и не видел, как они кивали", сказал, что командиры "Вагнера! не согласны с этим решением.

"Вероятно, Путин сделал акцент на отличающейся реакции Пригожина, чтобы представить его как проблему в противовес лояльным командирам "Вагнера", – считают эксперты института.

На прямой вопрос "Коммерсанта" о будущем "Вагнера" как боевого подразделения российский президент сказал, что частных военных компаний в России не существует.  В ISW обращают внимание на заявление спикера Пентагона Пэта Райдера, который отметил 14 июля, что силы "Вагнера" не участвуют в военных операциях в Украине – ни в боях, ни в резерве. 

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные. Вагнеровцы, в частности, принимали участие в боях за Бахмут Донецкой области. 

За время полномасштабной войны, по информации президента Украины Владимира Зеленского, украинские войска убили 21 тыс. вагнеровцев, еще около 80 тыс. ранили

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наемники из ЧВК "Вагнер" еще остаются на оккупированной территории Украины на востоке и юге, но не принимают участия в боевых действиях.

23–24 июня ЧВК "Вагнер" организовала мятеж в России. Пригожин обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников по приказу высшего командования. Минобороны РФ назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". 24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь. По состоянию на начало июля, по данным ВСУ, вагнеровцев в Беларуси не было. По информации Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке.

Теги: Владимир Путин, Кремль, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ISW
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