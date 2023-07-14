Байден дал совет Пригожину опасаться покушения

Байдена спросили, может ли попытка переворота, предпринятая Пригожиным 23–24 июня, вызвать новые радикальные меры против Украины со стороны президента страны-агрессора России Владимира Путина.
Он ответил, что ему ничего не известно о местонахождении главаря мятежников и его нынешних отношениях с Путиным. Глава Белого дома посоветовал Пригожину опасаться возможного отравления.
"Если бы я был на его месте, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", – сказал журналистам Байден.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.