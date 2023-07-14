Байден дал совет Пригожину опасаться покушения

Глава Белого дома сказал, что делал бы на месте основателя ЧВК "Вагнер" Фото: ЕРА

Байдена спросили, может ли попытка переворота, предпринятая Пригожиным 23–24 июня, вызвать новые радикальные меры против Украины со стороны президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Он ответил, что ему ничего не известно о местонахождении главаря мятежников и его нынешних отношениях с Путиным. Глава Белого дома посоветовал Пригожину опасаться возможного отравления.

"Если бы я был на его месте, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", – сказал журналистам Байден.