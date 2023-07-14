"Это было отражением внутренней борьбы". За мятежом Пригожина может стоять ближайшее окружение Путина, считает Каспаров

"Ясно, что было отражением внутренней борьбы. Не знаю, кто стоял за Пригожиным, но это не генералы, а кто-то из внутреннего круга Путина. Кто недоволен тем, что происходит в Украине. Не потому, что там убивают людей. [...] Просто война идет не в ту сторону. Она еще не проиграна, но катится под откос. А эти люди привыкли к контролю за огромными потоками денег. Санкции бьют по ним. Это была предъява Путину, что все идет не туда", – заявил он.
Каспаров отметил, что с игрой в шахматы действия Путина не стоит сравнивать, так как это игра по правилам, а глава Кремля играет, "как жулик".
"Если пытаться все-таки брать шахматную ситуацию, это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал – ситуация ухудшается. Другое дело, что, ухудшая ситуацию, Путин страну тянет за собой. Россия к нему цепью прикована – Путин идет вниз, и за ним утягивается вся страна", – добавил он.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.