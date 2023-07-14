"Это было отражением внутренней борьбы". За мятежом Пригожина может стоять ближайшее окружение Путина, считает Каспаров

Каспаров о положении Путина: Это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал – ситуация ухудшается Фото: ЕРА

"Ясно, что было отражением внутренней борьбы. Не знаю, кто стоял за Пригожиным, но это не генералы, а кто-то из внутреннего круга Путина. Кто недоволен тем, что происходит в Украине. Не потому, что там убивают людей. [...] Просто война идет не в ту сторону. Она еще не проиграна, но катится под откос. А эти люди привыкли к контролю за огромными потоками денег. Санкции бьют по ним. Это была предъява Путину, что все идет не туда", – заявил он.

Каспаров отметил, что с игрой в шахматы действия Путина не стоит сравнивать, так как это игра по правилам, а глава Кремля играет, "как жулик".

"Если пытаться все-таки брать шахматную ситуацию, это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал – ситуация ухудшается. Другое дело, что, ухудшая ситуацию, Путин страну тянет за собой. Россия к нему цепью прикована – Путин идет вниз, и за ним утягивается вся страна", – добавил он.