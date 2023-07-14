ГОРДОН
 
 
МИР

"Это было отражением внутренней борьбы". За мятежом Пригожина может стоять ближайшее окружение Путина, считает Каспаров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каспаров о положении Путина: Это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал ситуация ухудшается
Каспаров о положении Путина: Это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал – ситуация ухудшается
Фото: ЕРА

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что мятеж основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был отражением внутренней борьбы в РФ. Об этом он заявил в интервью проекту "Можем объяснить", вышедшем 12 июля.

"Ясно, что было отражением внутренней борьбы. Не знаю, кто стоял за Пригожиным, но это не генералы, а кто-то из внутреннего круга Путина. Кто недоволен тем, что происходит в Украине. Не потому, что там убивают людей. [...] Просто война идет не в ту сторону. Она еще не проиграна, но катится под откос. А эти люди привыкли к контролю за огромными потоками денег. Санкции бьют по ним. Это была предъява Путину, что все идет не туда", – заявил он.

Каспаров отметил, что с игрой в шахматы действия Путина не стоит сравнивать, так как это игра по правилам, а глава Кремля играет, "как жулик". 

"Если пытаться все-таки брать шахматную ситуацию, это ближе к цугцвангу, когда хороших ходов нет. Какой бы ни сделал – ситуация ухудшается. Другое дело, что, ухудшая ситуацию, Путин страну тянет за собой. Россия к нему цепью прикована – Путин идет вниз, и за ним утягивается вся страна", – добавил он. 

Контекст:

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Гарри Каспаров, наемники, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (753152)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (144998)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (103256)
4
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (101733)
5
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (85604)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (82967)
7
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (70752)
8
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (59891)
 
 
 
 