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"Шойгу, Герасимов, где мои штаны?" В соцсетях шутят над фото Пригожина без штанов в палатке

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Фото Пригожина вначале появилось 12 июня в одном из вагнеровских чатов
Фото Пригожина вначале появилось 12 июня в одном из вагнеровских чатов
Фото: STERNENKO / Telegram

14 июля в соцсетях распространили фото главаря признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в палатке и без штанов. SOTA пишет, что судя по метаданным, фото было сделано в 7.24 12 июня и изначально появилось в одном из вагнеровских чатов. В соцсетях снимок активно обсуждают, подшучивая над главарем "Вагнера".

Где именно было сделано фото, неизвестно. "Беларускі Гаюн" предполагает, что снимок могли сделать в лагере под Осиповичами (Беларусь).

Авторы канала напомнили, что 11 июля борт Пригожина прилетел в Беларусь. Он приземлился в Мачулищах в 19.40, а в 20.05 с аэродрома "Мачулищи" в район Осиповичей улетели два вертолета.

"Если это фото действительно было сделано 12.07 в 7.24, то это целиком подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете он был доставлен в палаточный лагерь в деревне Цель, там переночевал и улетел из Мачулищей на следующий день", – говорится в сообщении.

"Пригожин когда так и не получил ничего, кроме палатки в Беларуси", – реагирует на фото блогер Игорь Лаченков.

"Ну вот и наш пациент нашелся. В последнее время он немного сдал, обескуражен, но просил передать всем привет. Он держится, но порой по утрам шепчет в пустоту: "Шойгу, Герасимов, с...ки, где мои штаны??!!", но потом ему дают успокоительное и его отпускает", – шутит российский правозащитный центр Gulagu.net.

"Пригожин попросил [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина прислать ему штаны и куртку", – отмечает канал Nexta.

"РИА-Мелитополь" проводит аналогию с известным пропагандистским фейком о "распятом мальчике в трусиках" из Славянска.

"Пригожин в трусиках обнаружен в лагере ЧВК "Вагнер" в Беларуси", – говорится в сообщении.

Сходство с известным фейком нашли в этом фото и авторы развлекательного канала "Перша приватна мемарня".

"Какой-то лысый х...р в трусиках был замечен в Беларуси. Говорят, спрашивал, где снаряды и просил показать четыре позиции", – шутит активист Сергей Стерненко.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало это заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, вертолет, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК
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