"Шойгу, Герасимов, где мои штаны?" В соцсетях шутят над фото Пригожина без штанов в палатке

Где именно было сделано фото, неизвестно. "Беларускі Гаюн" предполагает, что снимок могли сделать в лагере под Осиповичами (Беларусь).

Авторы канала напомнили, что 11 июля борт Пригожина прилетел в Беларусь. Он приземлился в Мачулищах в 19.40, а в 20.05 с аэродрома "Мачулищи" в район Осиповичей улетели два вертолета.

"Если это фото действительно было сделано 12.07 в 7.24, то это целиком подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете он был доставлен в палаточный лагерь в деревне Цель, там переночевал и улетел из Мачулищей на следующий день", – говорится в сообщении.

"Пригожин когда так и не получил ничего, кроме палатки в Беларуси", – реагирует на фото блогер Игорь Лаченков.

"Ну вот и наш пациент нашелся. В последнее время он немного сдал, обескуражен, но просил передать всем привет. Он держится, но порой по утрам шепчет в пустоту: "Шойгу, Герасимов, с...ки, где мои штаны??!!", но потом ему дают успокоительное и его отпускает", – шутит российский правозащитный центр Gulagu.net.

"Пригожин попросил [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина прислать ему штаны и куртку", – отмечает канал Nexta.

"РИА-Мелитополь" проводит аналогию с известным пропагандистским фейком о "распятом мальчике в трусиках" из Славянска.

"Пригожин в трусиках обнаружен в лагере ЧВК "Вагнер" в Беларуси", – говорится в сообщении.

Сходство с известным фейком нашли в этом фото и авторы развлекательного канала "Перша приватна мемарня".

"Какой-то лысый х...р в трусиках был замечен в Беларуси. Говорят, спрашивал, где снаряды и просил показать четыре позиции", – шутит активист Сергей Стерненко.