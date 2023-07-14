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Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь и тренируют военных – минобороны страны

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Наемники ЧВК "Вагнер" выступили в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин в ходе обучения территориальных войск в Беларуси, указали в минобороны страны
Наемники ЧВК "Вагнер" выступили в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин в ходе обучения территориальных войск в Беларуси, указали в минобороны страны
Скриншот: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Наемники признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов начали обучать территориальные войска в Беларуси. Об этом 14 июля сообщается в Telegram минобороны Беларуси.

"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине, – сказано в сообщении. – В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".

Минобороны Беларуси опубликовало видео обучения.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял 11 июля, что в НАТО пока не видели никаких перемещений вагнеровцев в Беларусь.

Контекст:

Российские власти заявляли, что после мятежа в РФ 23–24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин должен "уйти в Беларусь".

27 июня Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, утверждал, что создатель ЧВК уже находится на территории Беларуси. В тот же день журналисты сообщили, что самолет Пригожина прибыл на военный аэродром под Минском.

6 июля Лукашенко сообщил, что Пригожина и наемников "Вагнера" нет на территории республики.

Президенты Литвы и Польши заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.

Теги: Беларусь, военные учения, наемники, ЧВК Вагнер
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