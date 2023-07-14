Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь и тренируют военных – минобороны страны

Наемники ЧВК "Вагнер" выступили в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин в ходе обучения территориальных войск в Беларуси, указали в минобороны страны Скриншот: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине, – сказано в сообщении. – В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".

Минобороны Беларуси опубликовало видео обучения.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял 11 июля, что в НАТО пока не видели никаких перемещений вагнеровцев в Беларусь.