Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь и тренируют военных – минобороны страны

"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине, – сказано в сообщении. – В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".
Минобороны Беларуси опубликовало видео обучения.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял 11 июля, что в НАТО пока не видели никаких перемещений вагнеровцев в Беларусь.
Российские власти заявляли, что после мятежа в РФ 23–24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин должен "уйти в Беларусь".
27 июня Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, утверждал, что создатель ЧВК уже находится на территории Беларуси. В тот же день журналисты сообщили, что самолет Пригожина прибыл на военный аэродром под Минском.
6 июля Лукашенко сообщил, что Пригожина и наемников "Вагнера" нет на территории республики.
Президенты Литвы и Польши заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.